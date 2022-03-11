"Черкассы" и не только: Film.ua продаст права на показ за границей, а средства перечислит ВСУ

Film.ua Distribution будет перечислять средства, полученные за продажу прав на показы своих фильмов за рубежом, Вооруженным Силам Украины, а также беженцам и пострадавшим от войны России против Украины.

Компания Film.ua продала права на показ фильма "Черкассы" польскому телеканалу TVP, а также по каналам Эстонии, Литвы и Латвии. Не так давно сообщили, что Чехия также купила права на трансляцию, эти деньги уже передали в фонд поддержки Вооруженных Сил Украины.

Если вы не читали Они остаются в Украине: как украинские актеры и режиссеры защищают наше государство

"Хотим поблагодарить наших коллег из Германии – ZDFE, партнеров из Польши, Румынии, Словении и Молдовы, которые также покупают контент и таким образом поддерживают инициативу передачи денег в фонды, среди их – "Вернись живым" и гуманитарный фонд "Красного креста в Украине", – комментирует директор по дистрибуции контента Film.ua Group Евгений Драчов.

Кроме "Черкас" компания также предлагает к покупке за границей следующие проекты:

фэнтези "Сторожевая застава";

нуарный детектив "Прятки";

анимационный фильм "Похищенная Принцесса";

детективный сериал "Нюхач" и другие.

"Черкассы" 2020: смотрите трейлер к фильму

"Многие наши партнеры продлили права на уже приобретенный контент. Так, на телевидении Южной Кореи сейчас идет показ третьего сезона костюмированной драмы "Крепостная", а после каждой серии транслируется интервью посла Украины", – рассказала пресс-служба кинокомпании. – Также мы очень рады, что наши партнеры в это время приобрели каталог FILM.UA Group – в частности это сделали TVP и ZDFE, а также коллеги из Молдовы, Румынии, Словакии и других стран".

В целях популяризации культурной киноотрасли, компания предлагает миру некоторые фильмы и сериалы безвозмездно, среди них: "Наследие", "Свадебное наследие", "Борщ", ролики "И будут люди" и другие.

Кроме того, детский контент компании ("Сторожевая застава", "Фокстер и Макс" и другие) приобрел дистрибутор в странах Балтии ACME Film, чтобы организовывать кинотеатральные показы для семей украинских беженцев.

Читайте также Кинооператор фильма "Довбуш" с первых дней агрессии России не расстается с камерой: фото войны

Film.ua Group призывает приобщаться к этой инициативе другие украинские продакшены и производители контента. "Мы готовы выступить посредниками с нулевой комиссией и направить все деньги фондам", – добавляет Евгений.

Для украинских и мировых зрителей Film.ua Group создает проморолики, а также видео, фиксирующие военные преступления российской армии. В частности, недавно в своем инстаграме компания опубликовала видео, в ком изображены главные герои из известных исторических фильмов и украинские защитники.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!