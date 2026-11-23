24 Канал собрал фильмы для тех, кто любит нестандартный юмор, неожиданные повороты и истории, которые не укладываются в привычные рамки комедийного жанра.

Adv

популярные видео

"Паразиты" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: черная комедия, драма, триллер.

Пон Джун Хо превратил разговор о социальном неравенстве в фильм, который сначала развлекает, а потом заставляет неловко замолчать. "Паразиты" стали первым неанглоязычным фильмом, получившим "Оскар" за лучший фильм. Режиссер продумал даже пространство дома: лестницы, подвалы и большие окна напоминают о пропасти между богатыми и бедными. Комичные бытовые детали постепенно приобретают тревожное значение, а зритель незаметно оказывается в ловушке вместе с героями.

Смотрите трейлер фильма "Паразиты" онлайн:

"Игра в прятки" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: черная комедия, ужасы, триллер.

Самара Уивинг доказывает, что даже свадебное платье может стать боевым доспехом. Ее героиня попадает в мир состоятельной семьи, где за безупречными манерами скрываются странные традиции. Фильм высмеивает привилегии и людей, привыкших, что правила существуют для других. Режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт доводят абсурд до предела, а затем резко меняют тон. Контраст между роскошной свадьбой и полным хаосом делает картину забавной и жуткой одновременно.

Реклама

Смотрите трейлер фильма "Игра в прятки" онлайн:

"Меню" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: черная комедия, психологический хоррор, сатира, триллер.

Ральф Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт собрались в истории, которая превращает ужин в элитном ресторане в сатиру на тему статуса и снобизма. Шеф-повар здесь не просто готовит блюда, а ставит спектакль для гостей, привыкших платить за ощущение исключительности. Авторы высмеивают людей, которые потребляют искусство ради престижа и возможности похвастаться. В "Меню" даже описание блюда может звучать как приговор, а вежливая ресторанная атмосфера постепенно становится угрожающей.

Смотрите трейлер фильма "Меню" онлайн:

"Залячь на дно в Брюгге" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,9/10

Жанр: черная комедия, криминал, драма.

Идея фильма возникла после поездки режиссера Мартина Макдоны в бельгийский Брюгге. Живописный город настолько его очаровал, что он представил, как в почти сказочной обстановке будут чувствовать себя люди совершенно не сказочной профессии. Так родилась история, в которой наемные убийцы размышляют об искусстве, архитектуре и туристических достопримечательностях. Колин Фаррелл и Брендан Глисон создали дуэт, в котором цинизм граничит с неожиданной нежностью. За остроумными диалогами постепенно раскрывается история о вине и попытке жить с ней.

Реклама

Смотрите трейлер фильма "Уйти в подполье в Брюгге" онлайн:

Черный юмор часто заставляет болеть за тех, кому в реальной жизни мы бы точно не пожали руку, – особенно когда речь идет о героев из этих пяти фильмов, которые совершают ужасные поступки, но все равно привлекают внимание.