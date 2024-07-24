Новая история любви: стали известны первые подробности 4 сезона "Бриджертонов"

Сериал "Бриджертоны" создан на основе романов-бестселлеров Джулии Куинн. После премьеры первого сезона на Netflix в декабре 2020 года, он быстро завоевал популярность среди зрителей.

Netflix недавно опубликовал официальный анонс четвертого сезона. Известно, что сериал сосредотачивается на историях любви членов семьи Бриджертонов, подробно рассказывая об их жизни, приключениях и романтических отношениях.

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Что известно о 4 сезоне сериала "Бриджертоны"

Первый сезон сериала "Бриджертоны" сосредотачивался на истории Дафни Бриджертон и ее любви с герцогом Гастингсом. Второй – был посвящен отношениям Энтони Бриджертона и Кейт Шарми, показывая их испытания. Третий – рассказывает о Колине Бриджертоне и его романтической истории с Пенелопой Фезерингтон, исследуя развитие их чувств.

Что касается четвертого сезона, то известно, что он будет сосредотачиваться на истории Бенедикта Бриджертона, роль которого исполняет актер Люк Томпсон.

Приветствуем на брачном рынке, мистер Бриджертон. Следующий сезон будет посвящен истории Бенедикта,

– говорится в описании анонса.

"Бриджертоны": смотрите онлайн анонс 4 сезона

Сезон раскроет его взаимодействие с таинственной леди Софи Бекетт, с которой он познакомится на бале-маскараде, открывая новые аспекты своей жизни и любви.

Точной даты премьеры новых серий "Бриджертонов" пока нет. Однако сценаристка Шонда Раймс отметила, что создание одного сезона сериала занимает примерно два года. Учитывая этот график производства, можно предположить, что премьера состоится в 2026 году. Это дает фанатам время для ожидания и еще больше надежд на новые приключения семьи Бриджертонов.