Что известно о продолжении культового сериала "Бриджертоны": дата премьеры

Изысканная историческая драма "Бриджертоны" стала настоящим хитом от Netflix, заполонившим сердца зрителей. Сериал рассказывает о жизни аристократической семьи.

А каждому члену семьи посвящен новый сезон. Так, зрители с нетерпением ожидают продолжения ленты, которая погружает в интриги роскошной жизни. Подробнее о четвертом сезоне "Бриджертонов" – рассказывает 24 канал.

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О чем будет рассказывать новый сезон

Уже трое членов семьи Бриджертонов нашли свою любовь. Так, Дафни наслаждается семейной жизнью с герцогом Гастингсом, Энтони – с Кейт Шарма, а Колин – с Пенелопой Фезерингтон. Теперь настала очередь еще одного Бриджертона окунуться в мир романтических чувств. Так, четвертый сезон сериала будет разворачиваться вокруг Бенедикта, роль которого исполняет актер Люк Томпсон.

Приветствуем на брачном рынке, мистер Бриджертон. Следующий сезон будет посвящен истории Бенедикта,

– говорится в описании анонса.

Четвертый сезон раскроет его взаимодействие с таинственной леди Софи Беккет. Их знакомство произойдет на бале-маскараде, после чего жизнь героев уже не будет такой, как раньше. Персонажи познают настоящую любовь, но и также столкнутся с препятствиями.

В четвертом сезоне зрители смогут увидеть уже привычных персонажей – Колина, Пенелопу, Энтони, Элоизу и Франческу. Главную роль возлюбленной Бенедикта, Софи, сыграет актриса Ерин Ха.

Дата премьеры

Точной даты премьеры новых серий "Бриджертонов" пока нет. По словам сценаристки Шонды Раймс, создание одного сезона сериала длится примерно два года. Вероятно, фанаты увидят историю любви Бенедикта и Софи в 2026 году.

Netflix хотят все написать, а потом снять, что очень противоречит тому, как я училась делать телевидение,

– призналась сценаристка в интервью для Variety.

Осенью этого года стартовали съемки нового сезона. Поэтому зрителям осталось лишь ждать новых подробностей и кадров от создателей.