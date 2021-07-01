Стартовали съемки "Черной пантеры 2" : "Мы сделаем это так, чтобы Чедвик нами гордился"

Студия Marvel начала съемки фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), который станет продолжением супергеройской картины 2018 года и тридцатой картиной киновселенной Marvel.

Съемки картины "Черная Пантера: Ваканда навсегда" стартовали в Атланте. Об этом сообщил глава студии Marvel Кевин Файги.

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Что известно сегодня о фильме

В августе 2020 года Куглер написал сценарий для "Черной пантеры 2", но 28 августа трагически умер актер Чедвик Боузман. Съемки должны были начаться в 2021 году, но никто в Marvel не знал о болезни Боузмана и теперь они не спешат со съемками. Кевин Файги объявил в декабре 2020 года, что роль Т'Чаллы не будет переработана, и Куглер сегодня упорно работает над сценарием. Загадочное название фильма было рассекречено 3 мая 2021 года.

"Черная пантера" стала, когда она вышла на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако,во всем мире, таким образом, став самым кассовым фильмом Marvel. Лента семь раз была номинирована на премию Оскар, в частности за лучший фильм (первый фильм о супергероях) и все-таки получила его за музыку, дизайн костюмов и постановку.

Режиссером ленты выступил Райан Куглер.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда": смотрите видео от Marvel Entertainment

В фильме "Черная Пантера: Ваканда навсегда" снимутся:

Данай Гурира – Окойе;

Летишиа Райт – Шури;

Мартин Фриман – Эверетт К. Росс;

Уинстон Дьюк – М'Баку;

Лупита Нионго – Накия;

Флоренс Касумба – Айо;

Анджела Бассетт – Рамонда.

Главную роль должен был сыграть Чедвик Боузман, но актер умер в Лос-Анджелесе 28 августа 2020 года. В декабре 2020 года глава Marvel Studios Кевин Файги официально подтвердил, что замену Чедвику Боузману не будут искать. По его словам, смерть Чедвика Боузмана стала для всех его коллег большим ударом. До сих пор не могут оправиться от потери и создатели "Черной Пантеры", которые решили по-особенному почтить память актера.

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В то же время кинокомпания Marvel уже нашла решение по сценарию "Черной Пантеры 2". В центре событий предстанут другие герои Ваканды, которые будут защищать ее и достойно продолжать дело Т'Чаллы, которого сыграл Чедвик Боузман.

Очевидно, что без Чедвика это проходит очень эмоционально. Но, кроме этого, все очень воодушевлены возможностью вернуть зрителям и фанатам мир Ваканды. Мы сделаем это так, чтобы Чедвик нами гордился,

– сказал Кевин Файги.

Премьеру фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" планируют 8 июля 2022 года.