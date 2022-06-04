Что будет, если Эмбер Герд не выплатит 10 миллионов долларов Джонни Деппу

Самый громкий голливудский суд между Джонни Деппом и Эмбером Гердом завершился. По приговору присяжных, Герд должен заплатить компенсацию в размере 10,35 миллиона долларов. Если этого не произойдет – имущество бывшей супруги Деппа могут арестовать.

Важно отметить, что суд уменьшил присужденную Деппу сумму в размере 15 миллионов долларов до 10,35 миллиона. Это произошло на основании закона штата Вирджиния, ограничивающего штрафные санкции. К слову, Герд должен выплатить бывшему мужчине 2 миллиона долларов.

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Следующим шагом может быть обжалование приговора, ведь по утверждению адвоката Элейн Бредехоф, актриса Герд "совершенно не сможет" выплатить сумму ущерба.

Получить решение – это одно. Получить деньги – совсем другое,

– сказал юридический аналитик Эмили Бейкер.

Кроме того, адвокат Брэдехофт упомянула в своих окончательных аргументах на прошлой неделе, что 36-летняя Герд уже якобы заплатила более 6 миллионов долларов судебных издержек в связи с судебным разбирательством.

Что может произойти, если Герд не выплатит все деньги

Бейкер также сообщила, что это будет зависеть от сторон, но уже после того, как 24 июня будет вынесено еще одно окончательное решение, и, возможно, адвокаты еще раз обсудят приговор.

Как сообщают британские журналисты, Джонни Депп не стремился наказать Эмбер Герд деньгами. Известно, что актер больше заинтересован в том, чтобы "она не повторяла эти обвинения".

Я думаю, будь я в команде Деппа, они рассмотрят получение судебного запрета, чтобы помешать Эмбер Герд повторять заявления, которые присяжные считают клеветническими, а затем оговорить, что платежи не будут сделаны и не будет вынесено ни одного судебного решения,

– прокомментировала Бейкер.

Однако, если сторона Деппа действительно будет настаивать на получении денег, они могут, по словам Бейкера, наложить арест на имущество Герд и "попробовать арестовать ее любую поступающую заработную плату".

Также Бейкер объяснила, что подача заявления о банкротстве не поможет Герду с возмещением убытков.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Гердом: основные факты

Недавно в США завершился один из самых громких судебных процессов последних нескольких лет между 58-летним Джонни Деппом и 36-летней Эмбер Герд. Суд признал ее виновной в клевете.

Как сообщил Депп, шесть лет назад из-за средств массовой информации на него были предъявлены ошибочные, очень серьезные и уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненавистного контента, что повлияло на его жизнь и карьеру.

Шесть лет назад навсегда изменилась моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много лет поддерживали и верили в меня,

– сказал он.

Напомним, Герд оклеветала Деппа в своей статье Washington Post 2018 года, в которой назвала себя "общественным деятелем, представляющим насилие в семье", и потребовала компенсации в размере 100 миллионов долларов.

Эмбер Герд выразила "разочарование" после проигрыша дела о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа.