6 неизвестных фактов о легендарном фильме "Тени забытых предков", которые поразили украинцев

Во время премьеры фильма "Тени забытых предков", состоявшейся 4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре "Украина", состоялся значимый акт гражданской позиции. На сцене литературный критик Иван Дзюба, аспирант-литературовед Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновил призвали зрителей встать в знак протеста против арестов украинских интеллектуалов, которые имели место летом того же года. Этот смелый жест вызвал значительный резонанс и стал важным событием в культурной жизни Украины. Под письмом протеста, что был подготовлен на тот момент, подписалось 140 человек, что подчеркнуло поддержку со стороны интеллигенции и готовность бороться за права и свободы украинского народа. Этот момент стал символом солидарности и противодействия репрессивной системе, царившей в стране.