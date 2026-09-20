Кино, которое сближает: 4 трогательных фильма об отцах, от которых на глазах навернутся слезы

Каждый год в третье воскресенье сентября Украина отмечает Всенародный день отца. Эта дата напоминает о силе мужской заботы, несокрушимости и умении поддержать ребенка даже в самые сложные моменты жизни.

24 Канал подготовил подборку впечатляющих фильмов, которые помогут по-новому взглянуть на отношения родителей и детей и выбрать идеальный фильм для вечернего просмотра.

"В погоне за счастьем" (2006)

Рейтинг IMDb – 8,0

Из-за неудачных инвестиций Крис Гарднер оказывается на грани бедности. Жена бросает его, и мужчина берет на себя полную заботу о маленьком сыне. Оказавшись под открытым небом, герой устраивается неоплачиваемым стажером в брокерскую контору в надежде получить рабочее место. Невероятная преданность отца учит мальчика никогда не сдаваться даже в тяжелые времена.

"В погоне за счастьем": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают актерскую игру Уилла Смита и искреннюю эмоциональную глубину картины. В то же время некоторые авторы критикуют картину за чрезмерный мелодраматизм и слишком прямолинейное возвеличивание материального успеха как единственной цели в жизни человека.

"Большая рыба" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,9

Прагматичный журналист Уилл Блум приезжает к смертельно больному отцу Эдварду, с которым давно потерял общий язык. Старик всю жизнь рассказывал удивительные сказки о великанах, колдуньях и таинственных городах вместо реальных фактов своей биографии. Сын отправляется на поиски правды о прошлом родного человека, пытаясь отделить мифы от реальности. Только в конце пути он осознает, что именно фантазии отца помогали семье преодолевать серые будни и боль.

"Большая рыба": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают режиссерское мастерство Тима Бертона и трогательный финал истории. Впрочем, некоторые критики отмечают отсутствие классического напряжения в сценарии и чрезмерное увлечение режиссера гротескными визуальными эффектами.

"Миссис Даутфайр" (1993)

Рейтинг IMDb – 7,1

Актер Дэниел Хилард тяжело переживает развод с женой, ведь суд разрешает ему видеться с детьми лишь раз в неделю. Чтобы ежедневно общаться с сыном и дочерьми, отчаянный папа переодевается в пожилую шотландскую домработницу. В образе пожилой дамы он устраивается на работу в свой бывший дом, где наводит безупречный порядок и учится дисциплине. Двойная жизнь героя приводит к ряду курьезных ситуаций, что ставит под угрозу всю его авантюру.

"Миссис Даутфайр": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются непревзойденной импровизацией Робина Уильямса. Однако некоторые киноведы сетуют на сентиментальность сюжетных поворотов и шаблонность второстепенных персонажей.

А если вы не знаете, что показать ребенку на украинском языке, предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой хороших и познавательных мультфильмов на вечер.