5 фильмов о любви, которые должен увидеть каждый

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия поделилась любимыми фильмами о любви, которые отлично подойдут для непринужденного вечера в компании любимого человека.

"Плаксий"

1990комедия12+

Это история любви плохого мальчика и девушки из богатой семьи, которая разворачивается в США в 1950-х годах. Если вы любите фильмы с Джонни Деппом, то здесь насладитесь его игрой в молодом возрасте. А также точно получите удовольствие от звучащей в фильме музыки.

"Плаксий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица"

1990романтическая комедия16+

Романтическая комедия, доказывающая, что любовь приходит тогда, когда ее не ждешь. Это одна из популярнейших историй любви в мировом кинематографе. Бизнесмен Эдвард Льюис готовится к большому соглашению. В рабочей поездке у него есть свободный вечер, который проводит в компании проститутки Вивьен. Однако мужчина увлекается общением с Вивьен, ее милые привычки и искренность заставляют забыть, чем она зарабатывает на жизнь. Но встреча неожиданно изменяет жизнь обоих героев.

"Красавица": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.2003романтическая комедия12+

Энди Андерсон – журналистка, которая имеет собственную колонку в модном журнале, где дает советы женщинам по разным аспектам жизни. Перед тем как давать рекомендации читательницам, женщина на себе испытывает все советы. Однажды она решается изучить тему о женских ошибках в отношениях. Чтобы сделать это, она хочет влюбить в себя мужчину, а затем ненадлежащим поведением заставит его покинуть ее.

"Жертвой" Энди становится рекламник Бенджамин Барри, которого сыграл красавчик Мэттью Макконахи. Оба даже не догадываются, какое происшествие ждет их впереди.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отдых по обмену"

2006романтическая комедия16+

В этом фильме вы получите колоссальное удовольствие от игры Джуд Лоу, Камерон Диаз, Кейт Уинслет и Джек Блэк. Это лента о том, что иногда стоит рисковать, не бояться менять привычную жизнь, путешествовать, потому что не знаем, где нас ждет настоящая любовь.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Секс и город"

1998 – 2004мелодрама, комедия16+

События происходят в Нью-Йорке. Сериал стал любим среди миллионов зрителей во всем мире, поскольку там показаны жизненные ситуации, которые переживает каждый из нас. Четыре подруги не боятся свободно говорить о сексе, сексуальной ориентации, феминизме, роли женщины в современном обществе, искренней любви и карьерном росте.

"Секс и город": смотрите онлайн трейлер сериала