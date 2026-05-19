Сегодня 24 Канал расскажет о тех фильмах, которые не просто вышли на платформе, но и стали вирусными в сети. Некоторые из них даже оказались в трендах тиктока.

"Верхушечный хищник", 2026

Рейтинг IMDb: 6,1

Саша и Томми – пара скалолазов, которые фанатеют от путешествий и новых впечатлений. В очередном путешествии они останавливаются в довольно отдаленной местности, а Томми будто предчувствует что-то плохое, ведь заводит разговор об опасности.

На следующее утро происходит страшное – мужчина погибает из-за резкого изменения погодных условий. Саша считает себя виновной в смерти любимого, и через пять месяцев после потери решается вернуться в Австралию, где все чаще исчезают туристы. На ее пути появляется Бен, однако женщина еще даже не подозревает чем может обернуться это знакомство.

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

За основу сценария был взят готический роман Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей". По сюжету, ученый, по имени Виктор Франкенштайн, создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Из-за этого чудовище начинает преследовать своего создателя.

Над фильмом работал оскароносный режиссер Гиермо дель Торо.

"Острые козырьки: Бессмертный", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Это продолжение культовой истории о семье Шелби, где центром сюжетом выступили отношения отца и сына. Томми решил отойти от дел и стал совсем не тем, каким привыкли его видеть. Однако его внебрачный сын решил, что теперь он главный в Бирменхэме, и именно из-за него вся страна оказывается под угрозой.

Томми приходится бороться с собственными демонами и сделать сложный выбор.

"Красная линия", 2026

Рейтинг IMDb: 6,1

Орн – бывшая руководительница по маркетингу чья жизнь очень изменилась, когда она решила стать домохозяйкой. Но одна телефонная афера вдруг лишает ее и семью всех сбережений.

Местные власти не спешат с поисками виновных, поэтому Орн берется за дело сама. Она выясняет, что является не единственной жертвой, поэтому к поискам преступников присоединяются и другие люди. Им даже удается выйти на след Ауда – руководителя мошеннической сети.

Какой фильм сейчас популярен на Netflix?

На днях вышла лента под названием "Удивительно сообразительные создания". Она уже успела получить высокую зрительскую оценку.

По сюжету, одна женщина уже много лет работает в местном океанариуме. Казалось, что ее жизнь постоянно серая и однообразная и ничто не сможет изменить такой ход событий. Но в одну из ночных смен происходит что-то, что точно не назовешь обыденной ситуацией – она знакомится с ворчливым осьминогом Марцеллусом, и эта необычная встреча постепенно меняет ее жизнь.