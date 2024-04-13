Однозначно заинтересуют: фильмы, которые можно посмотреть на выходных с детьми

Проведение времени с ребенком за совместным просмотром фильма может быть отличным вариантом для вечера выходного дня. Особенно, если этот фильмы полон многих приключений и увлекательного сюжета.

Кино 24 подготовило 3 фильма, которые можно посмотреть с детьми на выходных. Приятного просмотра!

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"Дора и затерянный город"

Юная и умная озорница Дора, которая выросла в непроходимых джунглях со своей семьей ученых, изучающих лесную флору и фауну, сталкивается с новым вызовом, когда ее семья таинственно исчезает. Вынужденная посещать обычную школу, Дора изо всех сил пытается приспособиться к правилам и распорядку после жизни на воле в джунглях. Так, обстоятельства с исчезновением ее родителей заставят авантюрную душу раскрыть эту тайну.

"Дора и затерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сказки на ночь"

Жизнь Скитера неожиданно изменилась, когда его озабоченная сестра поручила ему присматривать за своими энергичными племянниками и морской свинкой. Пытаясь убаюкать детей, Скитер "закрутил" причудливую сказку о величественном замке, галантного, но несчастного рыцаря и принцессу. К его большому удивлению, фантастические события его истории начали проявляться в реальной жизни, размывая границы между вымыслом и реальностью. Увлеченный этим необъяснимым явлением, Скитер углубился в свое воображение, не подозревая о непредсказуемых вызовах, которые могут возникнуть при превращении его мечты в реальность.

"Сказки на ночь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фантастические звери и где их искать"

В мире фэнтезийных приключений появилась новая разработка – спин-офф любимой серии о Гарри Поттере. Эта адаптация сосредоточена на вымышленном учебнике, что используется в школе магии и волшебства Хогвартс.

История рассказывает о волшебнике Ньюте Саламандре, авторе учебника, который открывает множество новых и невероятных живых организмов, включая млекопитающих, птиц и насекомых с необычайными свойствами. Прибыв в Нью-Йорк, Нейт неосторожно выпускает редких животных из своего заколдованного чемодана, после чего их надо ловить по всему городу. Теперь перед Саламандром стоит задача не только вернуть волшебных животных, но и избежать ареста.

"Фантастические звери и где их искать": смотрите онлайн трейлер фильма

На выходных выберите свой любимый фильм для просмотра с детьми. Прекрасно проведите время, наслаждаясь кинолентой вместе!