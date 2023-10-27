24 Канал собрал 3 фильма, которые следует посмотреть на Netflix вечером. Смотрите трейлеры и выбирайте комедию для семейного просмотра, который вам понравится.

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"Загадочное убийство"

Рейтинг IMDb: 6.0

Год: 2019

Жанр: комедия

Страна: США

В главных ролях: Адам Сендлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс

Полицейский из Нью-Йорка и его жена-парикмахер отправляются в долгожданное путешествие по Европе и пытаются раскрыть загадочное убийство, случившееся на борту яхты миллиардера.

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

В 2023 году на Netflix вышло продолжение любимой истории с Дженнифер Энистон в главной роли.

"Загадочное убийство 2": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Любовь и другие неприятности"

Рейтинг IMDb: 5.6

Год: 2006

Жанр: романтическая комедия

Страна: США

В главных ролях: Мэттью Макконехи, Сара Джессика Паркер, Зои Дешанель, Джастин Барта, Брэдли Купер, Терри Брэдшоу

Родители устали, что взрослый сын до сих пор живет с ними, поэтому решают нанять женщину, которая профессионально заставляет мужчин влюбиться в себя и выманивает их из родительского дома.

"Любовь и другие неприятности": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поцелуй на удачу"

Рейтинг IMDb: 5.4

Год: 2006

Жанр: романтическая комедия, драма, фэнтези

Страна: США

В главных ролях: Линдси Логан, Крис Пайн, Семер Армстронг, Бри Тернер, Фейзон Лав, Мисси Пайл

Главной героини – специалистке по связям с общественностью всегда и во всем везло. Однако после поцелуя с незнакомцем на балу-маскараде девушка начинает притягивать неудачи.

"Поцелуй на удачу": смотрите онлайн трейлер фильма