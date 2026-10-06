Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Унабомбер"

Рейтинг IMDb – 6,2

Фильм основан на реальных событиях и раскрывает историю Теодора Качинского сразу в двух временных линиях. Сначала сюжет знакомит нас с молодым гениальным студентом Гарварда, который участвует в жестоких психологических экспериментах. Эти эксперименты фатально влияют на психику юноши и навсегда меняют его сознание. Впоследствии действие переносится на несколько десятилетий вперед, показывая масштабную охоту ФБР на террориста.

"Унабомбер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают мощную актерскую игру Джейкоба Трембле и Рассела Кроу, а также напряженную атмосферу триллера. В то же время киноэксперты критикуют картину за слабую динамику, недостаточное раскрытие мотивов преступника и неудачное сочетание двух временных линий, что делает повествование несколько поверхностным.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель после трагической потери жены пытается наладить жизнь вместе с маленьким сыном в тихом провинциальном городке. Неожиданно ребенка похищает неизвестный, действия которого жутко напоминают дела давно заключенного маньяка по прозвищу "Шептун". Ради спасения сына герой обращается за помощью к своему отчужденному отцу – опытному детективу в отставке. Вместе они раскрывают мрачные семейные тайны и сталкиваются с настоящим злом, которое все это время таилось рядом.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за жуткую атмосферу, напряженный саундтрек и убедительную игру Роберта Де Ниро и Адама Скотта. Критики отмечают, что картина уверенно держит зрителя в напряжении до самого финала, хотя порой и опирается на знакомые жанровые клише триллеров о серийных убийцах.

"Лучшие из лучших" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,0

После поступления в колледж две подруги детства присоединяются к местной команде по болливудским танцам. Девушки стремятся одержать победу на национальном чемпионате США. Однако мир студенческих соревнований оказывается гораздо более безжалостным, чем они ожидали. На пути к успеху главным героиням придется выдержать жесткую конкуренцию и преодолеть внутренние конфликты, чтобы сохранить свою дружбу.

"Лучшие из лучших": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes обозреватели искренне хвалят яркую болливудскую хореографию, энергичный саундтрек и легкий юмор. В то же время рецензенты часто отмечают чрезмерную предсказуемость сюжета, банальные студенческие клише и слишком шаблонный счастливый финал.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Загадочная женщина";

"Новокаин";

"Зачем мы опять женимся?";

"72 часа";

"Шрек";

"Двойная игра";

"В чужой шкуре".

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.