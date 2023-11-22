Обо всех самых популярных сериалах в Украине, а также о том, какие фильмы чаще всего просматривали в период с 13 по 19 ноября – рассказываем дальше.
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Самые популярные сериалы на Netflix сейчас
Премьера финального сезона "Короны" состоялась 16 ноября и сразу заполонила сердца украинцев. В этом сезоне освещены события конца 1990-х годов. Основной упор создатели сериала сделали на трагической гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.
И хотя оценки критиков по поводу первых четырех серий этого сезона расходятся, авторов обвиняют в неточном фактаже, это не мешает "Короне" занимать первое место в украинском рейтинге.
Детальнее здесь Разгневанные критики: что не так с финальным сезоном "Короны"
"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы смотрят:
- "Все тот незримый свет", минисериал;
- "Первые дни", 1 сезон;
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Падение", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные фильмы на Netflix сейчас
Вторую неделю подряд рейтинг фильмов возглавляет новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийца борется со своими работодателями – и самим собой – в международной охоте за возмездием, настаивая на том, что это не личное.
"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма
Также украинцы смотрят:
- "Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;
- "Поганцы", 2022 год;
- "Выйду за тебя", 2022 год;
- "Продавцы боли", 2023 год;
- "Гринч", 2018 год;
- "Запертая", 2023 год;
- "Еж Соник 2", 2022 год;
- "Потерянный город", 2022 год;
- Секреты домашних животных, 2016 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix