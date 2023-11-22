Обо всех самых популярных сериалах в Украине, а также о том, какие фильмы чаще всего просматривали в период с 13 по 19 ноября – рассказываем дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix сейчас

Премьера финального сезона "Короны" состоялась 16 ноября и сразу заполонила сердца украинцев. В этом сезоне освещены события конца 1990-х годов. Основной упор создатели сериала сделали на трагической гибели принцессы Дианы и жизни королевской семьи после ее смерти.

И хотя оценки критиков по поводу первых четырех серий этого сезона расходятся, авторов обвиняют в неточном фактаже, это не мешает "Короне" занимать первое место в украинском рейтинге.

Детальнее здесь Разгневанные критики: что не так с финальным сезоном "Короны"

"Корона" 6 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы смотрят:

  • "Все тот незримый свет", минисериал;
  • "Первые дни", 1 сезон;
  • "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Ненавижу Рождество", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Падение", 1 сезон.

Нетфликс
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы на Netflix сейчас

Вторую неделю подряд рейтинг фильмов возглавляет новый триллер "Убийца". По сюжету после судьбоносного промаха убийца борется со своими работодателями – и самим собой – в международной охоте за возмездием, настаивая на том, что это не личное.

"Убийца": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы смотрят:

  • "Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;
  • "Поганцы", 2022 год;
  • "Выйду за тебя", 2022 год;
  • "Продавцы боли", 2023 год;
  • "Гринч", 2018 год;
  • "Запертая", 2023 год;
  • "Еж Соник 2", 2022 год;
  • "Потерянный город", 2022 год;
  • Секреты домашних животных, 2016 год.

Нетфликс
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix