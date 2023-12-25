Какие именно фильмы стоит посмотреть, чтобы полностью почувствовать дух Рождества – расскажет 24 Канал.

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"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", 2019

Эта семейная сказка, снятая по мотивам произведения Саши Лирника "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде", точно улучшит настроение каждому.

Главным героем ленты является храбрый казак Семен, который был самым искусным среди собратьев и не было никого, кого он боялся. Однако наступает время, когда приходится соперничать с Дьяволом. Тогда все мастерство, которым Семен владеет на поле боя, становится неважным.

"Адская Хоругва, или Рождество Казацкое": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щедрик", 2022

Это историческая драма украинско-польского производства, которую сняла Олеся Моргунец-Исаенко, уже пленила сердца зрителей. Она рассказывает историю трех семей – украинцев, поляков и евреев. События разворачиваются в период Второй мировой войны.

Семьи переживают оккупацию под карательными режимами СССР и Третьего рейха, дети теряют родителей и находят убежище в семье преподавательницы пения Софии, родная дочь которой с помощью всемирно известного "Щедрика" стремится примирить мир.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир", 2022

Завершаем праздничную подборку историей о хорошем семьянине, который обращает с честного пути ради семьи. "Памфир" – прозвище, которое мужчина получил в родном селе. Его история постепенно раскрывается в фильме.

Атмосферность добавляет локация и время развития событий – Запад Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма