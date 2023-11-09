4 фильма о любви, которые обязательно нужно смотреть в паре

Холодные осенние вечера с любимым человеком идеально проводить за просмотром романтических фильмов. Это могут быть чувственные мелодрамы, которые разожгут страсть и вдохновят к изменениям в личной жизни.

Именно такие ленты 24 Канал собрал в новой подборке. Выбирайте фильм для вечернего просмотра в уютной атмосфере.

Смотрите также 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

"Любовь и другие лекарства"

Год: 2010

Жанр: комедия, драма, романтический

Страна: США

Джейми везет в любви, однако он не может добиться успеха в карьере. Парень устраивается на работу по распространению "Виагры" и в одной из клиник знакомится с девушкой Мэгги – красавицей, страдающей начальной стадией болезни Паркинсона.

Мэгги с легкостью соглашается на секс с Джейми, кажется, что она живет очень легко, одним днем. Но так ли это?

"Любовь и другие лекарства": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливчик"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Год: 2012

Жанр: драма, мелодрама, военный, детектив

Страна: США

В этой мелодраме сержант морской пехоты США Логан Тиболт возвращается из очередной военной задачи в Ираке. Единственное, что дает ему силы к жизни – фотография незнакомой девушки. Логану удается найти красавицу. Он даже устраивается на работу в собачий питомник, которым руководит семья девушки. Между ним и Бет возникают чувства, однако перерастут ли они в счастливые отношения?

"Счастливчик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все радостные места"

Год: 2020

Жанр: мелодрама, драма

Страна: США

Вайолет Марки – невероятно красивая девушка, которая всегда была в центре внимания. Но все изменила ужасная автокатастрофа, в которой погибла сестра Вайолет. Девушка постоянно обвиняла себя в смерти сестры и однажды это чувство вины загнало ее на вершину колокольни, откуда собиралась сброситься.

Такие же намерения были у Теодора, которого всегда недолюбливали, его все избегали. Парень устал жить, ведь даже не с кем поговорить. И встреча на колокольне спасла обоих.

"Все радостные места": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь леди Чаттерлей"

Год: 2022

Жанр: мелодрама

Страна: Великобритания, США

Завершает нашу подборку фильм, снятый на основе известнейшего романа английского писателя Дэвида Лоуренса.

Несчастливая в браке леди Чаттерлей завязывает бурный роман и влюбляется в беспамятство в лесничье загородное имение ее мужа.

"Любовь леди Чаттерлей": смотрите онлайн трейлер фильма