Последние дни осени заслуживают киношедевра: 4 фильма, которые останутся с вами после титров

Осень почти подходит к концу, и вместе с ней хочется оставить позади лишние мысли, недосказанности и все, что не удалось изменить. Эти фильмы помогут провести последние осенние вечера так, чтобы они запомнились надолго.

Последние дни осени – повод наконец-то сбавить темп и посвятить вечер себе. 24 Канал собрал четыре современных фильма, которые подарят самые разные эмоции – от трогательной романтики до ироничных размышлений о жизни.

"Живем лишь раз" (We Live in Time, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Есть фильмы, после которых хочется позвонить кому-нибудь и сказать, что любишь. "Живем только раз" – именно из таких. В исполнении Флоренс Пью и Эндрю Гарфилда история отношений превращается в напоминание о том, как легко откладывать важные слова и моменты на потом.

Фильм не пытается сделать любовь идеальной. Здесь есть повседневность, юмор, сложные решения и моменты, которые приобретают особый вес только со временем. И, возможно, именно в конце осени эта история поможет вспомнить, что самое ценное в жизни не стоит откладывать на завтра.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes критики отмечают яркую химию между главными актерами и то, как фильм через нелинейное повествование осмысливает любовь и утрату.

"Живем только раз": смотрите трейлер фильма онлайн

"Анора" (Anora, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Сказка о Золушке обычно заканчивается свадьбой. Но что, если после нее начинается самое сложное? Шон Бейкер предлагает историю, которая быстро разбивает романтические иллюзии и показывает, насколько далеко реальность может быть от красивых обещаний.

"Анора" – это фильм о деньгах, социальном неравенстве, человеческом достоинстве и надежде, которая порой держится на очень хрупкой основе. Фильм не пытается понравиться всем, зато точно не позволяет воспринимать увиденное как очередную историю о принце и его избраннице.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes отмечает смелый современный взгляд на сказку о Золушке и яркую игру Майки Мэдисон.

"Анора": смотрите трейлер фильма онлайн

"Настоящая боль" (A Real Pain, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Иногда путешествие нужно не для того, чтобы увидеть новые места, а чтобы наконец разобраться в себе. В фильме Джесси Айзенберга двоюродные братья отправляются в Польшу, но по ходу этого путешествия постепенно раскрываются давние обиды, семейные истории и вещи, о которых неудобно говорить вслух.

Это камерное кино, в котором смешное и болезненное постоянно соседствуют. Оно не предлагает простых ответов и не пытается превратить каждую травму в красивый урок. Зато оставляет пространство для неудобных вопросов – о памяти, близости и о том, почему люди, выросшие рядом, могут воспринимать мир совершенно по-разному.

На Rotten Tomatoes фильм хвалят за удачное сочетание острого юмора, эмоциональной глубины и убедительной актерской игры Кирана Калкина.

"Настоящая боль": смотрите трейлер фильма онлайн

"Оставленные" (The Holdovers, 2023)

Рейтинг IMDb: 7,9/10

Не все люди, которые остаются в одиночестве, хотят быть одинокими. Иногда достаточно случайно оказаться рядом с кем-то, кого ты никогда бы не выбрал себе в друзья, чтобы начать смотреть на мир по-другому.

"Оставленные" – это неторопливая история о людях, которые не вписываются в чужие ожидания и не слишком умеют говорить о своих чувствах. Зимние пейзажи, сдержанный юмор и герои со своими недостатками создают особую атмосферу. Фильм напоминает: тепло иногда приходит оттуда, откуда его совсем не ждешь.

Metacritic относит картину к фильмам, получившим всеобщее признание критиков, которые высоко оценили ее актерскую игру и драматургию.

"Оставленные": смотрите трейлер фильма онлайн

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