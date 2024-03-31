Борьба за корону и заговоры монархов: 5 фильмов о жизни королевских семей

Британская королевская семья всегда вызывала активную волну обсуждений в СМИ и социальных сетях. Режиссеры – не исключение. Многие из них пытались рассказать о жизни королей и королев в своих кинолентах.

Именно такие ленты найдете в новой подборке Кино 24. Готовьте вкусности и усаживайтесь удобнее, чтобы этот вечер понедельника был незабываемым.

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"Еще одна из рода Болейн"

Год: 2008

Жанр: историческая мелодрама, драма

В главных ролях: Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Эрик Бана, Джим Стерджесс, Кристин Скотт Томас

Сестры Анна и Мария Болейн боролись за внимание короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Мария – мечтала стать верной женой, а в Анне – скрывалось пламя. Однако только одна из сестер смогла подняться на трон для недолгого правления.

Критики Великобритании высказывались против экранизации ленты. Все из-за того, что на главные роли были выбраны американские актеры – Натали Портман и Скарлетт Йоханссон.

"Еще одна из рода Болейн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король говорит"

Год: 2010

Жанр: историческая драма

В главных ролях: Колин Ферт, Джефри Раш, Хелена Бонэм Картер, Дженнифер Или, Майкл Гэмбон

События происходят в первой половине XX века в Великобритании. В центре сюжета герцог Йоркский – Альберт. Именно он имеет все шансы стать будущим королем, однако одна серьезная проблема может стать ему помехой.

На церемонии Оскар фильм был номинирован в 12 категориях и одержал победу в четырех из них: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" (Колин Ферт), "Лучший режиссер" (Том Хупер) и "Лучший оригинальный сценарий".

"Король говорит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фаворитка"

Год: 2019

Жанр: исторический байопик

В главных ролях: Эмма Стоун, Рэйчел Вайс, Оливия Колман, Дженни Рейнсфорд

События фильма происходят в начале XVIII века, в эпоху правления Королевы Анны – последнего монарха династии Стюартов на английском престоле. Сюжет разворачивается вокруг придворной дамы Эбигейл, которая пытается стать фавориткой королевы Анны. Однако для этого ей нужно противостоять собственной кузине.

"Фаворитка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Елизавета"

Год: 1998

Жанр: драма

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Венсан Кассель

Историческая драма о королеве Англии – Елизавете I. В фильме рассказывают о ее юности, восхождении на трон и ранний период правления. Одним из центральных сюжетов является история любви молодой королевы и ее фаворита лорда Роберта Дадли, графа Лестера.

"Елизавета": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молодая Виктория"

Год: 2008

Жанр: драма, исторический

В главных ролях: Эмили Блант, Руперт Френд, Миранда Ричардсон, Джим Броудбент

Еще в раннем детстве Виктория поняла, что у нее большое будущее. Вокруг будущей правительницы происходило множество политических интриг и авантюр, которые ей нужно было преодолеть. Кроме восхождения на трон королевы Великобритании, лента демонстрирует линию любви с принцем Альбертом.

Слоган фильма звучит так: "Она правила миллионами, но ее сердце принадлежало единственному мужчине".

"Молодая Виктория": смотрите онлайн трейлер фильма