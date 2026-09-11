Разбивают сердце и дарят надежду: 3 выдающихся еврейских фильма, которые должен посмотреть каждый

Уже сегодня, 11 сентября, еврейские общины по всему миру отмечают Рош ха-Шана. Это праздник начала нового года, глубоких размышлений, прощения и духовного обновления.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку выдающихся фильмов, которые с помощью юмора, драмы и философии раскрывают богатство еврейской культуры, традиций и несокрушимости духа.

"Серьезный человек" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,0

События разворачиваются в конце шестидесятых годов вокруг профессора физики Ларри Гопника. Его привычная жизнь внезапно рушится. Жена требует развода ради другого мужчины, сын-подросток ворует деньги на наркотики, а на работе кто-то пишет анонимные записки. Запутавшись в бесконечной череде испытаний, Ларри отправляется к местным раввинам, чтобы найти ответ на вечный вопрос о смысле жизни.

"Серьезный человек": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят фирменный черный юмор братьев Коэнов, глубокие библейские мотивы и безупречную игру Майкла Стулбарга. В то же время некоторые рецензенты критикуют фильм за чрезмерную мрачность и открытый непонятный финал.

"Скрипач на крыше" (1971)

Рейтинг IMDb – 8,0

Фильм рассказывает о жизни бедного еврейского молочника Тевье в маленьком украинском городке Анатевка в начале ХХ века. Главный герой каждый день тяжело трудится, искренне беседует с Богом и больше всего на свете стремится выдать замуж пятерых своих дочерей по законам предков. Однако девушки одна за другой выбирают свой путь и влюбляются вопреки устоявшимся канонам и воле свахи.

"Скрипач на крыше": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают теплую душевную атмосферу, легендарные музыкальные номера и верность литературному первоисточнику. Впрочем, некоторые кинокритики упрекают картину за затянутый трехчасовой хронометраж.

"Жизнь прекрасна" (1997)

Рейтинг IMDb – 8,6

Жизнерадостный и романтичный итальянский еврей Гвидо живет с любимой женщиной и вместе с ней воспитывает маленького сына Джозуэ. Счастливую идиллию семьи разрушает Вторая мировая война, когда отца вместе с мальчиком отправляют в нацистский концентрационный лагерь. Чтобы защитить ребенка от страха и неизбежной психологической травмы, Гвидо убеждает сына, что все вокруг – лишь большая увлекательная игра со строгими правилами.

"Жизнь прекрасна": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят актерскую игру Роберто Бениньи, искренность фильма и его способность вызывать слезы сквозь смех. В то же время часть критиков осуждает автора за использование комедийных приемов в изображении ужасов Холокоста.

Если вы любите фильмы, основанные на реальных событиях, и хотите узнать о них больше, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.