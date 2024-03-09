4 фильма, которые можно посмотреть с детьми на каникулах

Семейный просмотр фильмов - это всегда душевно и атмосферно. На весенних каникулах родители имеют прекрасную возможность провести больше времени с детьми и посмотреть вместе интересные фильмы.

Кино 24 отобрало 4 особых кинолент, которые будут по душе как детям, так и взрослым. Они сделают каникулы ваших детей уютным и веселым.

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"Полицейский пес", 2018

Это остроумная детская комедия о полицейской собаке и детективе ФБР, которые вместе расследуют серьезное и одновременно запутанное дело о контрабанде редких животных.

По сюжету, местный детектив вынужден работать с болтливой собакой Максом. Для того, чтобы раскрыть это дело, им нужно под прикрытием выступить в роли участника и дрессировщика на престижной выставке собак в Лас-Вегасе, где они знакомятся с колоритной компанией разговорчивых собак, которые помогают им на этом пути. Узнайте, как полицейская собака и агент ФБР справлялись с трудностями их спецзадания в Лас-Вегасе, посмотрев фильм.

"Полицейский пес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Паддингтона 2", 2017

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet . Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Во второй части увлекательного фильма зритель увидит продолжение невероятной истории милого мишки Паддингтона в Лондоне.

По сюжету, Паддингтон хорошо обустроился в семье Браунов. Однако, он все же скучает по своей любимой тетушке Люси. Паддингтон хочет передать ей подарок – уникальную антикварную книгу о Лондоне. Она является достаточно дорогой, поэтому мишка находит работу и собирает деньги.

Каково же было разочарование Паддингтона, когда он услышал от владельца магазина, что на днях произошла кража со взломом и отложенная для него книга бесследно исчезла.

Возмущенный несправедливой судьбой, мишка решает разобраться в этой ситуации и найти вора.

"Приключения Паддингтона 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Патрик", 2018

Главная героиня киноленты – молодая, симпатичная учительница по имени Сара. У девушки есть немало проблем по работе и неудачи в личной жизни. Ее жизнь проходит в постоянном рухе и хаосе. Последнее, что хотела бы главная героиня – это еще за кем-то ухаживать. Однако, ее бабушка имеет другое мнение на этот счет. Поэтому, она отдала своей внучке очень капризного и вредного песика по кличке Патрик. Эта собака знает, как испортить жизнь Саре, постоянно ставя ее в неудобные положения. Однако она заставляет Сару много над чем задуматься.

"Патрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"День "Да", 2021

Сюжет фильма рассказывает историю обычной американской супружеской пары Торесс и их 3 детей. Устав от отказов, потомки предлагают родителям провести выходные по-другому. Всего на день родители Элисон и Карлос должны забыть о всевозможных запретах и соглашаться на то, что предлагают их дети. Главные герои попадают во много курьезных ситуаций из-за такой авантюрной затеи.

"День "Да"": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте киноленту, которая вам больше всего понравилась, и смотрите ее вместе с вашими детьми во время каникул. Приятного просмотра!