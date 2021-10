Хэллоуин 2021: современные фильмы и сериалы, от которых можно получить кожный оргазм

В самый мистический месяц осени, когда тыквы превращают в устрашающие фонарики, одеваются в эпатажные костюмы и доедают праздничные конфеты – хочется почувствовать магический дух Хеллоуина. Для соответствующей атмосферы мы рекомендуем собраться компанией друзей и посмотреть любимые ленты, которые вызывают непостижимое ощущение эйфории.

Режиссеры никогда не обходили тему Хеллоуина, поскольку, жуткие фильмы и сериалы всегда приносили большую популярность. Такие ленты хорошо умеют пощекотать нервы, ускорить пульс, а из-за жутких кадров, часто не все могут досмотреть их до конца. Но, когда как не во время Хеллоуина, тем, кто хочет погрузиться в мир магии, добра и зла, таинственных артефактов, сверхспособностей и нескучных сцен – добро пожаловать выбирать из списка лучшую для себя картину и наслаждаться.

Внимание! Эти фильмы и сериалы нельзя смотреть с детьми из-за жестокости, ужасающих сцен и нецензурной лексики.

Фильмы, от которых становится жутко

Не дыши, 2021 год

Родо СаягесСтивен Лэнг, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стефан Родри, Адам Янг6,1Don’t Breathe 2

Слепой пожилой мужчина живет как можно дальше от людей и воспитывает 11-летнюю внучку. Он, хоть и полностью не видит, – учит ребенка защищать себя и в любой критической ситуации найдет выход. Однажды трое молодых людей врываются в их дом и похищают девочку. Старик отправляется на поиски по своим правилам. Первая часть хоррора вышла в 2016 году. Над продолжением работали те же режиссеры, сценаристы и продюсеры.

"Не дыши 2": смотрите трейлер

Заклятие 3: По воле дьявола, 2021 год

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Майкл ЧавесПатрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О'Коннор, Сара Кэтрин Хук6,3

Кинолента рассказывает жуткие истории террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лорейн Уоррен (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика. В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайен Джонсон, убившей своего домовладельца.

"Заклятие 3: По воле дьявола": смотрите трейлер

"Ведьма с Блэр: Новая глава", 2016 год

Blair Witch

Адам ВингардДжеймс Аллен МакКьюн, Велори Керри, Калли Эрнандес, Брэндон Скотт

Это продолжение легендарной ленты "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света", которую, как известно, Стивен Кинг не смог досмотреть до конца. В картине идет речь о Джеймсе Донагью, брате девушки, пропавшей во время поисков ведьмы в лесах штата Мэриленд. Тогда трое студентов готовили свою курсовую работу о местной ведьме из Блэр.

. Съемки первой ленты заняло 8 дней. Чтобы изобразить героев усталыми и раздраженными, им давали все меньше еды. Студенты, снимавшие фильм, думали, что легенда о страшной ведьме действительно существует. В сценарии описывались только основные сюжетные ходы, практически все диалоги были импровизированы актерами.

"Ведьма с Блэр: Новая глава": смотрите трейлер

Хэллоуин. Ночь ужасов, 2018 год

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Анди Матичак, Уилл Паттон

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Halloween

Для Лори Строуд ночь Хэллоуина – давно уже не праздник и не несет ничего положительного. Ведь когда-то в 1978 году она чудом осталась жива после рук маньяка Майкла Майерса. Женщина не может жить спокойно, зная, что убийца может вернуться. Поэтому решает покончить с жизнью. Между тем Майкл неожиданно убегает из психбольницы и жаждет свежей крови.

"Хэллоуин. Ночь ужасов": смотрите трейлер

Прошлой ночью в Сохо, 2021

Last Night in Soho

Эдгар РайтАня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит, Диана Ригг

Молодая девушка, увлекающаяся дизайном одежды, таинственно попадает в изысканную атмосферу 1960-х годов и там встречает свонго кумира – непревзойденную певицу, которая только вот начинает карьеру. Впоследствии она понимает, что окружающая реальность превращается в жуткое действо, Лондон – совсем не такой, как кажется. Ужасная правда вынырнет наружу и покажет настоящие лица людей вокруг.

"Минувшей ночью в Сохо" 2021: смотрите трейлер

Прочь, 2017

Get Out

Джордан ПилДэниел Калуя, Эллисон Уильямс, Брэдли Уитфорд7,7

Обычная ситуация, которая должна закончиться свадьбой, однако, не так все просто. Темнокожий парень вместе с любимой Роуз уезжает в другой город, чтобы познакомиться с ее семьей. Поведение родителей девушки очень странное и не понятное парню. Впоследствии его окружает много странных вещей и с каждой минутой в городке становится все труднее находиться.

"Прочь": смотрите трейлер

Сериалы, от которых становится жутко

Чаки, 2021 год, 1-й сезон

Дон Манчини10Брэд Дуриф, Закари Артур, Тео Брионес, Оливия Элин Линд7,5Chucky

Ученик Джек Уэббер на уличные распродажи покупает себе куклу Чаки. Он и не подозревает о кровавом случае, который с ней произошел. Однако когда он осмыслит все – будет уже поздно. Маленькое чудовище будет пытаться уничтожить половину населения города.

"Чаки": смотрите трейлер

Ходячие мертвецы, 2021 год, 11-й сезон

Френк ДарабонтЭндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Келлис, Лори ГолденThe Walking Dead

В новом 11-м сезоне "Ходячих мертвецов" мы узнаем, кому удастся выжить, и снова увидим Мэгги, но к сожалению без Гленна. В целом сериал повествует о жизни семьи шерифа Рика Грайма.

"Ходячие мертвецы": смотрите трейлер 11-го сезона

Страна Лавкрафта, 2020 год, 1 сезон

Дэниел Сакхейм, Ян Демандж, Шерил ДаниДжонатан Мэйджорс, Джерни Смоллетт-Белл, Онжаню Эллис, Кортни Вэнс7,1Lovecraft Country

Ветеран Корейской войны Атикус вместе с подругой детства и дядей отправляется на поиски отца в США. По пути он встречает монстров и все меняется.

Страна Лавкрафта: смотрите трейлер к сериалу