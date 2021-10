Геловін 2021: сучасні фільми та серіали, від яких можна отримати шкірний оргазм

У наймістичніший місяць осені, коли гарбузи перетворюють на страхітливі ліхтарики, вдягаються в епатажні костюми та доїдають святкові цукерки – хочеться відчути магічний дух Геловіну. Для відповідної атмосфери ми радимо зібратися в компанії друзів та переглянути улюблені стрічки, які спричиняють незбагненне відчуття ейфорії.

Режисери ніколи не оминали тему Геловіну, оскільки, моторошні фільми та серіали завжди приносили неабияку популярність. Такі стрічки добре вміють полоскотати нерви, пришвидшити пульс, а через моторошні кадри, часто не всі можуть додивитися їх до кінця. Але, коли як не в час Геловіну, тим, хто хоче поринути у світ магії, добра і зла, таємничих артефактів, надздібностей та не нудних сцен – ласкаво просимо обирати зі списку найкращу для себе картину і насолоджуватися.

Увага! Ці фільми та серіали не можна дивитися з дітьми через жорстокість, страхітливі сцени та нецензурну лексику.

Фільми, від яких стає моторошно

Не дихай, 2021 рік

Родо СаягесСтівен Ленг, Боббі Шофілд, Роккі Вільямс, Стефан Родрі, Адам Янг6,1Don’t Breathe 2

Сліпий дідусь живе якомога далі від людей і виховує 11-річну онуку. Він, хоч і повністю не бачить, – вчить дитину захищати себе і у будь-якій критичній ситуації знайде вихід. Одного разу, троє молодиків вриваються у їхній будинок і викрадають дівчинку. Старенький вирушає на пошуки за своїми правилами. Перша частина хорору вийшла у 2016 році. Над продовженням працювали ті ж режисери, сценаристи та продюсери.

"Не дихай 2": дивіться трейлер

Закляття 3: За велінням диявола, 2021 рік

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Майкл ЧавесПатрік Вілсон, Віра Фарміга, Руаїрі О'Коннор, Сара Кетрін Хук6,3

Кінострічка розповідає моторошну історію терору, вбивства і невідомого зла, яке шокувало навіть головних героїв – досвідчених дослідників паранормальних сил Еда і Лорейн Уоррен (прототипи цих героїв розслідують паранормальні ситуації). Усе починається з боротьби за душу хлопчика. В основі сюжету – книга "Диявол в Коннектикуті". Видання вийшло в 1983 році та зображує життя Арне Шайєн Джонсон, яка вбила свого домовласника.

"Закляття 3: За велінням диявола": дивіться трейлер

"Відьма з Блер: Нова глава", 2016 рік

Blair Witch

Адам ВінгардДжеймс Аллен МакК'юн, Велорі Керрі, Каллі Ернандес, Брендон Скотт

Це продовження легендарної стрічки "Відьма з Блер: Курсова з того світу", яку, як відомо, Стівен Кінг не зміг додивитися до кінця. У картині йдеться про Джеймса Донаг'ю, брата дівчини, яка зникла під час пошуків відьми в лісах штату Меріленд. Тоді троє студентів готували свою курсову роботу про місцеву відьму з Блер.

Фільмування першої стрічки зайняло 8 днів. Щоб зобразити героїв втомленими і роздратованими, їм давали все менше їжі. Студенти, що знімали фільм, думали, що легенда про страшну відьму справді існує. У сценарії описувалися лише основні сюжетні ходи, практично всі діалоги були імпровізовані акторами.

"Відьма з Блер: Нова глава": дивіться трейлер

Хелловін. Ніч жахів, 2018 рік

Режисер: Девід Гордон Грін

У головних ролях: Джеймі Лі Кертіс, Джуді Ґрір, Анді Матічак, Вілл Паттон

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригінальна назва: Halloween

Для Лорі Строуд ніч Геловіну – давно вже не свято і не несе нічого позитивного. Адже, колись у 1978 році, вона дивом залишилася жива після рук маніяка Майкла Маєрса. Жінка не може спокійно жити, знаючи, що вбивця може повернутися. Тому вирішує закінчити життя сама. Тим часом Майкл несподівано втікає з психіатричної лікарні та жадає свіжої крові.

"Хелловін. Ніч жахів": дивіться трейлер

Минулої ночі у Сохо, 2021

Аня Тейлор-Дж

ана Рігг

Last Night in Soho

Едгар Райтой, Томасін МакКензі, Метт Сміт, Ді

Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє у вишукану атмосферу 1960-х років і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство Лондон – зовсім не такий, як здається. Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола.

"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться трейлер

Пастка, 2017

Get Out

Джордан ПілДенієл Калуя, Еллісон Вільямс, Бредлі Вітфорд7,7

Звичайна ситуація, яка б мала закінчитися весіллям, однак, не так все просто. Темношкірий хлопець разом з коханою Роуз їдуть в інше місто, щоб познайомитися з її родиною. Поведінка батьків дівчини дуже дивна і не зрозуміла хлопцю. Згодом його оточує багато дивних речей і з кожною хвилиною у містечку стає все важче перебувати.

"Пастка": дивіться трейлер

Серіали, від яких стає моторошно

Чакі, 2021 рік, 1-й сезон

Дон Манчіні10Бред Дуріф, Закарі Артур, Тео Бріонес, Алівія Елін Лінд7,5Chucky

Учень Джек Веббер на вуличні розпродажі купує собі ляльку Чакі. Він і гадки не має про кривавий випадок, який з нею стався. Однак, коли він осмислить все – буде вже пізно. Мале чудовисько намагатиметься знищити пів населення містечка.

"Чакі": дивіться трейлер

Ходячі мерці, 2021 рік, 11-й сезон

Френк ДарабонтЕндрю Лінкольн, Джон Бернтал, Сара Вейн Келліс, Лорі ГолденThe Walking Dead

У новому 11-му сезоні "Ходячих мерців" ми дізнаємося, кому таки вдасться вижити, і знову побачимо Меггі, але на жаль без Гленна. Загалом серіал розповідає про життя сім’ї шерифа Ріка Грайма.

"Ходячі мерці": дивіться трейлер 11-го сезону

Країна Лавкрафта, 2020 рік, 1 сезон

Деніел Сакхейм, Ян Демандж, Шеріл ДаніДжонатан Мейджорс, Джерні Смоллетт-Белл, Онжаню Елліс, Кортні Венс7,1Lovecraft Country

Ветеран Корейської війни Аттікус разом з подругою дитинства і дядьком відправляється на пошуки батька в США. На шляху зустрічає монстрів і все змінюється.

"Країна Лавкрафта": дивіться трейлер до серіалу