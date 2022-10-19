У своєму інстаграмі актриса показала фото з укриття. Компанію Сумській склали її домашні улюбленці – улюблені собаки.

Читайте також "Нам знадобилось 4 роки": як між Баклановим та Цимбалару виникли романтичні стосунки

Ольга Сумська показала фото з бомбосховища

Тримаємось! Не забуваємо економити електроенергію! Мої манюні завжди дарують море любові!,

– написала Ольга.

На фото Сумська сидить у своїй гардеробній, яке зараз слугує й укриттям, вкрившись ковдрою і без макіяжу. Разом з собаками не так страшно, – поділилася зірка.

Ольга Сумська під час повітряної тривоги / Фото з інстаграму зірки

Ольга Сумська зараз проживає у Києві. Ворог зараз щосили намагається атакувати кожне місто України та об’єкти критичної інфраструктури, щоб нам було складно перезимувати. Однак, ми не здаємось, українці сильні й незламні.

Нагадаємо, 14 жовтня актриса привітала наших воїнів з Днем захисників та захисниць України. "Не зважаючи на всі випробування, дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів. Захисники України – це ті, для кого поняття честь, гідність, сила, витримка і відповідальність – не просто слова. Це ті, хто готові не на словах, а на ділі повсякчас захищати свою родину, свій народ, свою країну. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас, наші мужні воїни світла. Слава захисникам і захисницям України! Героям слава!", – сказала вона 24 каналу.