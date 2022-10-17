Якщо хочете подивитися гарний романтичний фільм – ця добірка саме для вас. Такі стрічки повертають нам надію, що все буде добре.

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Сильні фільми про кохання на відстані

Несплячі в Сієтлі

Неймовірний фільм для осіннього вечора. Події у картині відбуваються перед Різдвом. Молодий архітектор Сем пережив втрату коханої дружини та не прагне шукати нові стосунки. Однак його син Джона має іншу думку: він не може змиритися з тим, що тато самотній, і всіма силами намагається знайти йому пару.

І ось в ефірі нічного радіо звучить дитячий голос, який шукає дружину для свого батька і розповідає, наскільки хорошим є Сем. Чоловік долучається до дзвінка та розкриває історію свого втраченого кохання. Щемливий ефір вразив усіх слухачів, в тому числі й журналістку Енні. Дівчина була вражена тим, наскільки розуміє цю людину. Їй на мить здалося, що тільки поруч з Семом вона буде почуватися коханою.

"Несплячі в Сієтлі" 1993: дивіться трейлер

Вам лист

Додати романтики вечора допоможе фільм "Вам лист". За сюжетом Кетлінн Келлі успадкувала книжкову крамницю від матері та вкладає в її розвиток весь час. Однак неподалік Джо Фокс відкриває новий магазин з книгами, що може призвести його конкурентку до банкрутства. І хоч пара в житті є ворогами, в мережі вони листуються, відкриваючи найбільші секрети життя.

"Вам лист" 1998: дивіться трейлер до фільму

Любий Джон

Фільм розповідає про стосунки двох закоханих людей – Джона і Саванну, які протягом двох тижнів знайомства починають свою історію кохання. Хлопець служить в армії збройних сил США і під час відпустки обіцяє своїй дівчині, що через рік служби він повернеться. В час розлуки вони надсилають одне одному листи, проте в один момент відгуки стають все сумніші – їхнє майбутнє перериває терористична атака на дві вежі-близнюків.

"Любий Джон", 2010: дивіться трейлер онлайн

Пурпурові серця

Фільм заснований на однойменному романі Тесс Вейкфілд. Він розповідає про дівчину, яка хоче продовжувати свою кар’єру співачки й морського піхотинця. Спершу вони вдають, що закохані, але потім розуміють, що все це – насправді.

"Пурпурові серця" 2022: дивіться трейлер онлайн

Дружина мандрівника в часі

У стрічці "Дружина мандрівника в часі" йдеться про чоловіка Генрі, який має незвичне захворювання, яке змушує його мимовільно подорожувати в часі. У бібліотеці він зустрічає 20-річну красуню Клер. Виявляється, дівчині він добре відомий, адже вона змалку спілкувалась з Генрі. Та як це можливо?

Неперевершена драма зосереджена на розвитку стосунків двох головних героїв. Доля грала з Генрі та Клер, однак вони завжди знаходили спосіб, як зберегти стосунки. Стрічка змусить і сміятись, і плакати, тому ідеально підійде для романтичного вечора.

"Дружина мандрівника в часі" 2009: дивіться трейлер

Будка поцілунків 2

Романтична стрічка розказує про старшокласницю Ел, яка будує стосунки з Ноєм. У 2 частині "Будки поцілунків" дівчина переїжджає в інше місто, де навчається у коледжі. Драма загострюється, адже Ел зустрічає красивого однокурсника, який може змінити все її життя.

"Будка поцілунків 2" 2020: дивіться трейлер