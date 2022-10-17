Если хотите посмотреть хороший романтический фильм – это подборка именно для вас. Такие фильмы возвращают нам надежду, что все будет хорошо.

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Сильные фильмы о любви на расстоянии

Неспящие в Сиэтле

Невероятный фильм для осенних вечеров. События в картине проходят перед Рождеством. Молодой архитектор Сэм пережил потерю любимой жены и не стремится искать новые отношения. Однако у его сына Джона есть другое мнение: он не может смириться с тем, что папа одинок, и всеми силами пытается найти ему пару.

И вот в эфире ночного радио звучит детский голос, который ищет жену для своего отца и рассказывает, насколько хорош Сэм. Мужчина приобщается к звонку и раскрывает историю своей утраченной любви. Щемящий эфир поразил всех слушателей, в том числе и журналистку Энни. Девушка была поражена тем, как понимает этого человека. Ей на мгновение показалось, что только рядом с Сэмом она будет чувствовать себя любимой.

"Неспящие в Сиэтле" 1993: смотрите трейлер

Вам письмо

Добавить романтики вечера поможет фильм "Вам письмо". По сюжету Кэтлинн Келли унаследовала книжный магазин от матери и вкладывает в его развитие все время. Однако неподалеку от Джо Фокс открывает новый магазин с книгами, что может привести его конкурентку к банкротству. И хотя пара в жизни являются врагами, в сети они переписываются, открывая самые большие секреты жизни.

"Вам письмо" 1998: смотрите трейлер к фильму

Дорогой Джон

Фильм рассказывает об отношениях двух влюбленных людей – Джона и Саванны, которые в течение двух недель знакомства начинают свою историю любви. Парень служит в армии вооруженных сил США и во время отпуска обещает своей девушке, что через год службы он вернется. Во время разлуки они посылают друг другу письма, однако в один момент отзывы становятся все более печальными – их будущее прерывает террористическая атака на две башни-близнецов.

"Любой Джон", 2010: смотрите трейлер онлайн

Пурпурные сердца

Фильм основан на одноименном романе Тесс Уэйкфилд. Он рассказывает о девушке, которая хочет продолжать свою карьеру певицы и морского пехотинца. Сначала они делают вид, что влюблены, но потом понимают, что все это – на самом деле.

"Пурпурные сердца" 2022: смотрите трейлер онлайн

Жена путешественника во времени

В ленте "Жена путешественника во времени" говорится о муже Генри, который имеет необычное заболевание, заставляющее его самопроизвольно путешествовать во времени. В библиотеке он встречает 20-летнюю красавицу Клер. Оказывается, девушке он хорошо известен, ведь она с детства общалась с Генри. Но как это возможно?

Непревзойденная драма сосредоточена на развитии отношений двух главных героев. Судьба играла с Генри и Клер, однако они всегда находили способ сохранить отношения. Лента заставит и смеяться и плакать, поэтому идеально подойдет для романтического вечера.

"Жена путешественника во времени" 2009: смотрите трейлер

Будка поцелуев 2

Романтическая лента рассказывает о старшекласснице Эл, которая строит отношения с Ноем. Во 2-й части "Будки поцелуев" девушка переезжает в другой город, где учится в колледже. Драма обостряется, ведь Эл встречает красивого сокурсника, который может изменить всю ее жизнь.

"Строй поцелуев 2" 2020: смотрите трейлер