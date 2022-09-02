Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата. Пізніше він матиме змогу позмагатися за право потрапити у лонглист, шортлист та номінацію премії Оскар – "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

До теми Іллєнко, Васянович, Алієв: Українська Кіноакадемія назвала склад Оскарівського комітету

Фільм "Клондайк" про катастрофу MH17 братиме участь у відборі на Оскар-2023

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію Оскар Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм – "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач,

– написали у фейсбуці.

За словами Українського Оскарівського Комітету, у 2019 році на номінацію на премію Оскар від України також було висунуто лише одну стрічку. Нею був фільм Нарімана Алієва "Додому".

До речі, 95-й Оскар відбудеться 12 березня 2023 року.

"Клондайк": сюжет та трейлер

Події у фільмі розгортаються довкола збиття малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року. За сюжетом молоде подружжя готується стати батьками. Вони постійно конфліктують між собою, сваряться, але чоловік з братом дружини прагнуть одного – евакуювати її. Попри смертельні небезпеки, вона відмовляється від пропозиції. Водночас у небі над ними збивають цивільний літак.

Тема міжнародної авіакатастрофи MH17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні,

– прокоментувала Марина Ер Горбач.

"Клондайк" 2022: дивіться трейлер картини

Акторський склад

Головну роль виконала Оксана Черкашина ("Погані дороги"), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків "Кіноколо". Доповнили каст Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Фестивальне життя фільму

Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі — найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру. Відзнака й участь стали для України історичним, адже "Клондайк" став першим українським ігровим фільмом, який представили в програмі міжнародного конкурсу фестивалю.

Також стрічку побачили на Берлінале в програмі Panorama, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Фільм здобув дві нагороди – призи Екуменічного журі та Глядацьких симпатій.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Рейтинг картини у світі

На IMDb "Клондайк" оцінили на 7,3 бала з 10, а на сайті Rotten Tomatoes — 95 %. Фільм тепло сприйняли критики й залишили схвальні відгуки такі видання: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. Зокрема медіа Vox віднесло "Клондайк" у список найкращих фільмів, які цього року стануть найбільш обговорюваними.



Кадр з фільму "Клондайк" / Фото пресслужби картини

Українські фільми незалежної України, які претендували на Оскар