Фильм был избран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, главой которого является Алик Шпилюк.
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Фильм "Клондайк" – претендент от Украины на борьбу за премию Оскар-2023
По словам Украинского Оскаровского Комитета, драматическая лента рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Когда Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого "Боинга". Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.
Кстати, 95-й Оскар состоится 12 марта 2023 года.
Тема международной авиакатастрофы MH17 – повод привлечь к жизни людей во время войны в Украине,
– прокомментировала Марина Эр Горбач.
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Актерский состав
Главную роль исполнила Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), актриса театра и кино, обладательница Премии кинокритиков "Киноколо". Дополнили каст Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы", "И будут люди").
Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины
Фестивальная жизнь фильма
Мировая премьера фильма состоялась на Санденсе — крупнейшем фестивале независимого кино в США, где она получила Приз за Лучшую режиссуру. Награда и участие стали для Украины историческим, ведь "Клондайк" стал первым украинским игровым фильмом, который представили в программе международного конкурса фестиваля.
Также фильм увидели на Берлинале в программе Panorama, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Фильм получил две награды – призы Экуменического жюри и Зрительных симпатий.
Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины
Рейтинг картины в мире
На IMDb "Клондайк" оценили на 7,3 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 95%. Фильм тепло восприняли критики и оставили одобрительные отзывы: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. В частности, медиа Vox отнесло "Клондайк" в список лучших фильмов, которые в этом году станут наиболее обсуждаемыми.
Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины
Украинские фильмы независимой Украины, претендовавшие на Оскар
- 1997 год – "Приятель покойного" Вячеслава Криштофовича;
- 2003 год – "Мамай" Олеся Санина;
- 2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;
- 2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;
- 2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;
- 2012 год - "Прошедший Сквозь Огонь" Михаила Ильенко;
- 2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;
- 2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;
- 2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;
- 2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;
- 2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;
- 2019 год – "Домой" Наримана Алиева;
- 2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича.
- 2021 год - "Плохие дороги" Наталки Ворожбит.