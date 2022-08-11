Главой Украинского Оскаровского комитета назначили кинокритика Алика Шпилюка, набравшего наибольшее количество голосов. Секретарем – исполнительного директора Украинской киноакадемии Анну Мачух.

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Украинская Киноакадемия назвала состав Оскаровского комитета

Украинская киноакадемия назвала состав комитета, который изберет фильм на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм". В состав вошли 14 человек, среди которых режиссеры, кинокритики, продюсеры и киноведы:

Нариман Алиев , режиссер ("Домой", "Черный", "Без тебя");

, режиссер ("Домой", "Черный", "Без тебя"); Роман Бондарчук , режиссер ("Евромайдан. Черновой монтаж", "Украинские шерифы", "Вулкан");

, режиссер ("Евромайдан. Черновой монтаж", "Украинские шерифы", "Вулкан"); Денис Буданов , киновед/кинокритик;

, киновед/кинокритик; Валентин Васянович , режиссер ("Племя", "Уровень черного", "Атлантида", "Отблеск");

, режиссер ("Племя", "Уровень черного", "Атлантида", "Отблеск"); Александр Гусев , кинокритик;

, кинокритик; Сергей Зленко , кинодеятель;

, кинодеятель; Филипп Ильенко , продюсер, экспредседатель Госкино;

, продюсер, экспредседатель Госкино; Артем Колюбаев , продюсер ("Круты 1918", "Я работаю на кладбище", "Правило боя");

, продюсер ("Круты 1918", "Я работаю на кладбище", "Правило боя"); Сергей Лавренюк , продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Эгрегор");

, продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Эгрегор"); Александр Максимчук , продюсер ("Усатый фанк");

, продюсер ("Усатый фанк"); Юлия Синькевич , генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;

, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля; Валерия Сочивец , продюсер ("С завязанными глазами", "Наследие", "Дом за стеклом");

, продюсер ("С завязанными глазами", "Наследие", "Дом за стеклом"); Алик Шпилюк , кинокритик;

, кинокритик; Владимир Яценко, продюсер ("Дикое поле", "Домой", "Атлантида").

Украинский Оскаровский комитет возник в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Он занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм".

Кстати, 95-й Оскар состоится 12 марта 2023 года.

До этого времени ни один украинский фильм не смог попасть даже в краткий список претендентов на эту награду (хотя это больше говорит о высокой конкуренции, чем о недостаточном качестве наших лент). Однако сейчас внимание всего мира приковано к Украине, а у нас есть целый ряд новых фильмов, которые рассматриваются как потенциальные претенденты на выдвижение на награду от Украины,

– отметил Филипп Ильенко.

Украинские фильмы независимой Украины, претендовавшие на Оскар

Однако они не прошли дальше:

1997 год – "Приятель покойного" Вячеслава Криштофовича;

2003 год – "Мамай" Олеся Санина;

2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;

2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;

2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;

2012 год - "Прошедший Сквозь Огонь" Михаила Ильенко;

2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;

2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;

2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;

2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;

2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;

2019 год – "Домой" Наримана Алиева;

2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича;

2021 год - "Плохие дороги" Наталки Ворожбит.