Главой Украинского Оскаровского комитета назначили кинокритика Алика Шпилюка, набравшего наибольшее количество голосов. Секретарем – исполнительного директора Украинской киноакадемии Анну Мачух.

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Украинская Киноакадемия назвала состав Оскаровского комитета

Украинская киноакадемия назвала состав комитета, который изберет фильм на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм". В состав вошли 14 человек, среди которых режиссеры, кинокритики, продюсеры и киноведы:

  • Нариман Алиев, режиссер ("Домой", "Черный", "Без тебя");
  • Роман Бондарчук, режиссер ("Евромайдан. Черновой монтаж", "Украинские шерифы", "Вулкан");
  • Денис Буданов, киновед/кинокритик;
  • Валентин Васянович, режиссер ("Племя", "Уровень черного", "Атлантида", "Отблеск");
  • Александр Гусев, кинокритик;
  • Сергей Зленко, кинодеятель;
  • Филипп Ильенко, продюсер, экспредседатель Госкино;
  • Артем Колюбаев, продюсер ("Круты 1918", "Я работаю на кладбище", "Правило боя");
  • Сергей Лавренюк, продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Эгрегор");
  • Александр Максимчук, продюсер ("Усатый фанк");
  • Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;
  • Валерия Сочивец, продюсер ("С завязанными глазами", "Наследие", "Дом за стеклом");
  • Алик Шпилюк, кинокритик;
  • Владимир Яценко, продюсер ("Дикое поле", "Домой", "Атлантида").

Украинский Оскаровский комитет возник в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Он занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм".

До этого времени ни один украинский фильм не смог попасть даже в краткий список претендентов на эту награду (хотя это больше говорит о высокой конкуренции, чем о недостаточном качестве наших лент). Однако сейчас внимание всего мира приковано к Украине, а у нас есть целый ряд новых фильмов, которые рассматриваются как потенциальные претенденты на выдвижение на награду от Украины,
отметил Филипп Ильенко.

Украинские фильмы независимой Украины, претендовавшие на Оскар

Однако они не прошли дальше:

1997 год – "Приятель покойного" Вячеслава Криштофовича;
2003 год – "Мамай" Олеся Санина;
2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;
2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;
2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;
2012 год - "Прошедший Сквозь Огонь" Михаила Ильенко;
2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;
2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;
2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;
2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;
2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;
2019 год – "Домой" Наримана Алиева;
2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича;
2021 год - "Плохие дороги" Наталки Ворожбит.