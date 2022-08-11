Головою Українського Оскарівського комітету призначили кінокритика Аліка Шпилюка, який набрав найбільшу кількість голосів. Секретарем – виконавчу директорку Української кіноакадемії Анну Мачух.

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Українська Кіноакадемія назвала склад Оскарівського комітету

Українська кіноакадемія назвала склад комітету, який обере фільм на здобуття премії Оскар в номінації "Найкращий міжнародний фільм". До складу увійшло 14 осіб, серед яких режисери, кінокритики, продюсери та кінознавці:

Наріман Алієв , режисер ("Додому", "Чорний", "Без тебе");

, режисер ("Додому", "Чорний", "Без тебе"); Роман Бондарчук , режисер ("Євромайдан. Чорновий монтаж", "Українські шерифи", "Вулкан");

, режисер ("Євромайдан. Чорновий монтаж", "Українські шерифи", "Вулкан"); Денис Буданов , кінознавець / кінокритик;

, кінознавець / кінокритик; Валентин Васянович , режисер ("Плем’я", "Рівень чорного", "Атлантида", "Відблиск");

, режисер ("Плем’я", "Рівень чорного", "Атлантида", "Відблиск"); Олександр Гусєв , кінокритик;

, кінокритик; Сергій Зленко , кінодіяч;

, кінодіяч; Пилип Іллєнко , продюсер, ексголова Держкіно;

, продюсер, ексголова Держкіно; Артем Колюбаєв , продюсер ("Крути 1918", "Я не працюю на цвинтарі", "Правило бою");

, продюсер ("Крути 1918", "Я не працюю на цвинтарі", "Правило бою"); Сергій Лавренюк , продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Коли падають дерева", "Егрегор");

, продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Коли падають дерева", "Егрегор"); Олександр Максимчук , продюсер ("Вусатий фанк");

, продюсер ("Вусатий фанк"); Юлія Синькевич , генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;

, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю; Валерія Сочивець , продюсер ("Із зав'язаними очима", "Спадок", "Дім за склом");

, продюсер ("Із зав'язаними очима", "Спадок", "Дім за склом"); Алік Шпилюк , кінокритик;

, кінокритик; Володимир Яценко, продюсер ("Дике поле", "Додому", "Атлантида").

Український Оскарівський комітет виник у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Він займається щорічним відбором та висуненням фільму від України на здобуття премії Оскар у номінації "Найкращий міжнародний фільм".

До речі, 95-й Оскар відбудеться 12 березня 2023 року.

До цього часу жоден український фільм не зміг потрапити навіть до короткого списку претендентів на цю нагороду (хоча це більше говорить про високу конкуренцію, ніж про недостатню якість наших стрічок). Проте зараз увага всього світу прикута до України, а ми маємо цілу низку нових фільмів, які розглядаються як потенційні претенденти на висунення на нагороду від України,

– зазначив Пилип Іллєнко.

Українські фільми незалежної України, які претендували на Оскар

Однак вони не пройшли далі:

1997 рік – "Приятель небіжчика" В'ячеслава Криштофовича;

2003 рік – "Мамай" Олеся Саніна;

2004 рік – "Водій для Віри" Павла Чухрая;

2006 рік – "Аврора" Оксани Байрак;

2008 рік – "Ілюзія страху" Олександра Кірієнка;

2012 рік – "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" Михайла Іллєнка;

2013 рік – "Параджанов" Олени Фетісової, Сержа Аведікяна;

2014 рік – "Поводир" Олеся Саніна;

2016 рік – "Українські шерифи" Романа Бондарчука;

2017 рік – "Рівень чорного" Валентина Васяновича;

2018 рік – "Донбас" Сергія Лозниці;

2019 рік – "Додому" Нарімана Алієва;

2020 рік – "Атлантида" Валентина Васяновича;

2021 рік – "Погані дороги" Наталки Ворожбит.