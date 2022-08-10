Асоціація EFAD одноголосно проголосувала за вступ Держкіно. У вересні це рішення має пройти затвердження Генеральної асамблеї EFAD.

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Україна стала членом Асоціації EFAD

Як повідомило Держкіно, це "стане вагомою підтримкою української кіногалузі у складний період і посилить співпрацю між українською та європейською кіноіндустріями".

Це дуже важливе рішення для українського кінематографа, бо дасть можливість додатково розповідати правду про війну росії проти України за допомогою кіно,

– поділився Андрій Єрмак.

EFAD – це європейська асоціація, що об'єднує 35 національних кіно- та аудіовізуальних агенцій, з базою у Брюсселі. Членство в EFAD охоплює країни Європейського Союзу, а також Ісландії, Норвегії, Республіки Північна Македонія, Чорногорії, Сербії, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, на початку 2022 року, Держкіно розпочало перемовини з EFAD стосовно членства України в Асоціації. Під час Каннського кінофестивалю Україна отримала запрошення щодо вступу.