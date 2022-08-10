Ассоциация EFAD единогласно проголосовала за вступление Госкино. В сентябре это решение должно пройти утверждение Генеральной ассамблеи EFAD.

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Украина стала членом Ассоциации EFAD

Как сообщило Госкино, это "станет весомой поддержкой украинской киноотрасли в сложный период и усилит сотрудничество между украинской и европейской киноиндустриями".

Это очень важное решение для украинского кинематографа, потому что позволит дополнительно рассказывать правду о войне россии против Украины с помощью кино,

– поделился Андрей Ермак.

EFAD – это европейская ассоциация, объединяющая 35 национальных кино- и аудиовизуальных агентств с базой в Брюсселе. Членство в EFAD охватывает страны Европейского Союза, а также Исландии, Норвегии, Республики Северная Македония, Черногории, Сербии, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, в начале 2022 года Госкино начало переговоры с EFAD относительно членства Украины в Ассоциации. Во время Каннского кинофестиваля Украина получила приглашение по вступлению.