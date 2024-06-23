Готовьте вкусности, создавайте в комнате уют и устройте киновечер без никого. Редакция Кино 24 подготовила фильмы, которые стоит посмотреть в одиночестве.

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"Дикая" (2014)

Биографическая драма с оскароносной американской актрисой Риз Уизерспун в главной роли не оставит никого равнодушным. Шерил Стрейд – 26 лет, а она так и не смогла воплотить свои мечты в реальность. После окончания университета, хотела построить настоящую счастливую семью, но не смогла. Женщина расходится с мужем, а потом теряет маму, поэтому чувствует невероятную опустошенность. Чтобы вернуть радость жизни, Шерил планирует сложное путешествие.

"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины" (2019)

События фильма разворачиваются во время Гражданской войны, которая длилась в Соединенных Штатах Америки. Зрители знакомятся с четырьмя сестрами: Джо, которая увлекается писательством; Мег, которая хочет почувствовать настоящее богатство; Бет, которая обожает музыку; и Эми, которая обладает невероятной харизмой. Это история о девушках с непростой жизнью, которые пытаются найти себя в мире.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастье быть одной" (2016)

В фильме рассказывается о 50-летней женщине, по имени Флавия. Она так и не смогла найти свое счастье. Главную героиню постоянно раздражают бывшие мужья с нынешними женами, а отношения с детьми и руководством также складываются не совсем хорошо. Флавия встречается с женатым, который не собирается разводиться. Женщина больше не может выдерживать все эти жизненные испытания, поэтому идет к психотерапевту, чтобы та ей помогла.

"Счастье быть одной": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм, которым уже сегодня сможете разбавить свой одинокий вечер. В нашей подборке вы найдете ленты, которые заставляют задуматься над жизнью.