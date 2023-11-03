5 мистических фильмов с ароматом осени для атмосферного вечера

Осенью по-особому хочется "вкусить" фильмы с загадочной атмосферой. Приглушенные тона в кадре, отсутствие солнца, дождевые облака, а самое главное – чувство таинственности и мистики.

В подборке 24 Канала выбирайте фильм для просмотра, чтобы провести свой вечер пятницы по-особому. Эти загадочные истории заставят вас полюбить мрачную осень и влюбиться в ее эстетику.

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5 фильмов, которые заставят полюбить осень

"Женщина в черном"

Год: 2012

Жанр: ужасы, драма, фэнтези

Страна: Великобритания, Канада, США, Швеция

Действие разворачивается в конце девятнадцатого века, где, несмотря на внедрение автомобилей, железных дорог и телеграфа, человечество остается бессильным перед сверхъестественными явлениями. Молодой юрист из Лондона, по имени Артур Киппс, вынужден оставить своего маленького сына и отправиться в командировку в отдаленный северный поселок, чтобы справиться с документами, оставленными умершим владельцем имения, Ил Маршем. Прибыв к месту и столкнувшись с местными жителями, Артур начинает понимать, что над поселком висит мрачная тайна. Вблизи старого кладбища внимание Артура привлекает загадочная женщина, одетая в черное. Эта незначительная встреча становится определением начала ужасных событий, связанных с гибелью жителей села.

"Женщина в черном": смотрите онлайн трейлер фильма

"Братство волка"

Год: 2001

Жанр: ужасы, боевик, приключения

Страна: Франция

Фильм базируется на реальных событиях, связанных с огромным волком-мутантом, терроризировавшим Францию в середине XVIII века. В течение нескольких месяцев это ужасающее существо нападало на женщин и детей, и никто из переживших нападения не смог ни защититься, ни даже отцепить его. По приказу самого короля на место трагедии был отправлен специальный отправитель, чтобы расследовать загадочное существо. После того как волку удалось поймать и убить, его легенда разнеслась по всей Франции. Но настоящая правда о событиях XVIII века в небольшой французской провинции долгое время оставалась скрытой.

"Братство волка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сонная лощина"

Год: 1999

Жанр: ужасы, фэнтези

Страна: США, Германия, Великобритания

"Сонная лощина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Таинственный лес"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2004

Жанр: драма, детектив

Страна: США

В лесу, недалеко от маленького селения, находятся опасные существа. С местным населением заключен договор, ограничивающий пересечение границ между ними. Каждую ночь на границах поселка дежурят жители, направляя усилия на предотвращение возможного проникновения этих существ. Считается, что желтый цвет отпугивает их, а красный, наоборот, может привлечь.

Спокойная жизнь поселка нарушается после гибели маленького мальчика, которого могли спасти при наличии необходимого лекарства. Один из жителей, Луций Хант, настоятельно просит старейшин получить разрешение на выезд в город за лекарством. Однако старейшины отказывают ему в этом.

"Таинственный лес": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иллюзионист"

Год: 2005

Жанр: драма, фэнтези, детектив

Страна: США, Чехия

Жизнь этого мужчины была наполнена слухами, но среди всех историй одна всегда шокирует всех, кто пытается узнать больше о глубинах души мастера иллюзий и обмана... Это увлекательная романтическая приключенческая история о страстной любви от создателей таких хитов, как "40 дней и 40 ночей" "Дом из песка и тумана" и "На обочине".

"Иллюзионист": смотрите онлайн трейлер фильма