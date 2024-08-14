"Расслабься и смотри": 3 лучших фильма для перезагрузки после сложного рабочего дня

Ежедневно сеть пополняется новым контентом. Выходят выпуски ютуб-проектов, киноленты, подкасты и популярные в последнее время стримы. Все сложнее выбрать, что посмотреть после рабочего дня. В то же время эту проблему несколько помогла решить украинская телеведущая Леся Никитюк.

Звезда поделилась, какой контент выбирает для отдыха после напряженных будней. Она выделила три любимых кинопроекта.

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Так, выяснилось, что Леся Никитюк имеет особую любовь к классическому кино с легендарными актерами. Например, с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом. Однако она не ограничивается только классикой. Телеведущая также увлекается современными сериалами, особенно теми, что раскрывают закулисье кино- и телеиндустрии и добавила, что любит легкие романтические комедии.

"Запах женщины"

Этот фильм режиссера Мартина Бреста рассказывает историю слепого полковника в отставке и студента, который становится его сопровождающим в неожиданном путешествии в Нью-Йорк.

"Запах женщины": смотрите трейлер онлайн

"Возвращение"

Комедийный сериал показывает непростой путь бывшей звезды ситкомов, которая пытается вернуть утраченную славу.

Там сыграла выдающаяся звезда сериала "Друзья", который мне тоже очень нравится, Лиза Кудроу,

– отметила Никитюк.

Трейлер первого сезона сериала "Возвращение": смотрите видео онлайн

"Охота на бывшую"

Этот фильм рассказывает историю бывшего офицера полиции, роль которого исполняет Джерард Батлер, который должен задержать свою бывшую жену. Ее играет Дженнифер Энистон.

Недавно, после съемок третьего сезона шоу "єПитання", которое осенью увидите на Новом канале, посмотрела фильм "Охота на бывшую". Люблю после насыщенных рабочих будней устроить день для себя. Выбрала для просмотра эту ленту и осталась довольна,

– вспомнила Леся Никитюк.

"Охота на бывшую": смотрите трейлер онлайн