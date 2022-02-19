Что посмотреть на выходных: Джамала посоветовала три любимых фильма

Победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась у себя в инстаграме списком интересных лент для просмотра на выходных. Интересно, что певица выделила среди других сериал от Netflix "Изобретая Анну" о российской аферистке Анне Сорокиной.

В своей заметке артистка написала: "Думаете, что посмотреть? Не думайте, я подскажу". В список вошли три совершенно разных ленты по своему жанру, а также по месту продакшена: США, Испания и Корея.

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"Изобретая Анну"

Сериал рассказывает реальную историю журналистки, которая распутывает историю Анны Делви – женщины, которая убедила элиту Нью-Йорка во лжи, что она богатая наследница из Германии. Дерзкую предпринимательницу сыграла Джулия Гарнер, наиболее известная по роли Рут Лэнгмор в криминальной драме "Озарк" от Netflix.

Интересно, что сериал основан на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

"Изобретая Анну" 2022: смотрите трейлер фильма

"Чудо" / Miracle: Letters to the President

Фильм основан на реальной истории семьи, которая жила в 1980-х годах в бездорожном отдаленном районе провинции Северный Кенсан.

Главный герой – Те Юн, инженер, поставил себе цель построить железнодорожную станцию в своем селе, где есть рельсы, но нет станции. Его сын Джун Ген – вундеркинд по математике в старшей школе. Он работает со своей девушкой Ра Хи, старшей сестрой Бо Ген и жителями деревни, чтобы в 1988 году построить небольшую частную железнодорожную станцию.

Это просто шедевр. Невероятное корейское кино основано на реальных событиях о семье, доверии и любви,

– написала Джамала.

"Чудо" 2021: смотрите трейлер фильма

"Самый лучший босс"

Испанская комедия 2021 года режиссера и сценариста Фернандо Леона Де Араноа с Хавьером Бардемом в главной роли. Сатирический сюжет рассказывает о харизматичном и манипулятивном владельце фабрики, который вмешивается в жизнь своих сотрудников.

Испанское кино, просто фантастическая игра Хавьер Бардема. Да и вообще, мне очень нравится стиль испанского кино.

"Самый лучший босс" 2021: смотрите трейлер фильма