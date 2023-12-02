Далее расскажем о комедиях, которые следует пересмотреть уже сегодня. Читайте описания, смотрите трейлеры и выбирайте ленту, которая улучшит ваше настроение.

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"Кто в доме папа"

Брэд и Сара поженились 8 месяцев назад. А также мужчина усыновил двоих маленьких детей любимой, но те не спешат пускать его в круг семьи. Брэд всячески пытается угодить Дилану и Мегану, однако все теряет смысл, когда в город возвращается их биологический папа.

"Кто в доме папа": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Семь психопатов"

Сценарист Марти долгое время работает над сценарием фильма "Семь психопатов" и мечтает дописать его. На помощь приходит его лучший друг – безработный актер Билли, похищающий собак, а также его партнер по преступлениям – Ганс.

Они похищают любимую собаку гангстера Чарли, который, не задумываясь, способна убить человека.

"Семь психопатов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гром в тропиках"

Из-за постоянных проделок актеров режиссер никак не может закончить съемки военного боевика. Оригинальный выход из этой ситуации предлагает автор книги, по которой снимают фильм. Персонажей отправляют во Вьетнам, дав только автоматы с холостыми патронами.

"Гром в тропиках": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ночные игры"

Еженедельно Макс и Энни вместе с друзьями устраивают "ночные игры". Однажды вечером брат Макса – Брукс предлагает друзьями детективный квест. Этой ночью в дом врываются два мужчины в масках, жестоко избивают Брукса, а затем похищают его. Сначала друзья воспринимают эту ситуацию как элемент игры, но впоследствии становится понятно, что все совсем не так.

"Ночные игры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соседи сверху"

Ана и Хулио живут в браке уже 15 лет, поэтому страсть, которая была между ними, угасает. В квартире над ними живет горячая пара – Лаура и Сальва, однажды получившая от соседей предложение, что перевернет жизнь четырех.

"Соседи сверху": смотрите онлайн трейлер фильма



