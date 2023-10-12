24 Канал расскажет о 3 интересных фильмах, вышедших в кинотеатрах 12 октября. Они помогут отвлечься от проблем и отдохнуть.
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"Фрилансер"
Жанр: комедия, боевик
Страна: США
Режиссер: Пьер Морель
Рейтинг IMDb: 5,2
Возраст: 12+
Мейсон Петис – бывший спецназовец, который очень скучает по своей прежней работе, ведь теперь работает в офисе. Однажды его приглашают сопровождать журналистку Клер Веллингтон во время ее командировки в Южную Америку, где она должна взять интервью у местного диктатора. Оба даже не догадываются, что вместе придется приложить много усилий, чтобы выжить в этом приключении.
"Фрилансер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Безумные деньги"
Жанр: биография, драма, комедия
Страна: США
Режиссер: Крейг Гиллеспи
Рейтинг IMDb: 7,1
Возраст: 16+
Кейт Гилл рассказывал о фондовых рынках и инвестициях во время прямых эфиров в соцсетях. Также делился собственным опытом относительно покупаемых акций. Так Кейт вдохновлял своих подписчиков, и они начинали действовать, зарабатывать безумные деньги. Кульминация данной ситуации произошла в январе 2021 года. Тогда мир почувствовал, что управлять многомиллиардными финансовыми реками можно не только с Уолл-Стрит.
"Безумные деньги": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дом с привидениями"
Жанр: ужасы
Страна: США
Режиссер: Уильям Марк Маккалло
Рейтинг IMDb: 4,5
Возраст: 18+
Семья Рейчел и Эрика поселяются в большом старом доме посреди леса. Этот переезд вообще не нравится их дочери Эйприл, а младший сын Эндрю полностью доволен. По дороге в новое жилье он радостно рассказывает всем о друзьях, которых теперь имеет. Именно эти слова намекают на то, с какими друзьями придется столкнуться всей семье. Устраивая дом, Рэйчел понимает, что в его стенах творится что-то странное.
"Дом с привидениями": смотрите онлайн трейлер фильма