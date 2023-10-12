24 Канал расскажет о 3 интересных фильмах, вышедших в кинотеатрах 12 октября. Они помогут отвлечься от проблем и отдохнуть.

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"Фрилансер"

Жанр: комедия, боевик

Страна: США

Режиссер: Пьер Морель

Рейтинг IMDb: 5,2

Возраст: 12+

Мейсон Петис – бывший спецназовец, который очень скучает по своей прежней работе, ведь теперь работает в офисе. Однажды его приглашают сопровождать журналистку Клер Веллингтон во время ее командировки в Южную Америку, где она должна взять интервью у местного диктатора. Оба даже не догадываются, что вместе придется приложить много усилий, чтобы выжить в этом приключении.

"Фрилансер": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Безумные деньги"

Жанр: биография, драма, комедия

​Страна: США

Режиссер: Крейг Гиллеспи

Рейтинг IMDb: 7,1

Возраст: 16+

Кейт Гилл рассказывал о фондовых рынках и инвестициях во время прямых эфиров в соцсетях. Также делился собственным опытом относительно покупаемых акций. Так Кейт вдохновлял своих подписчиков, и они начинали действовать, зарабатывать безумные деньги. Кульминация данной ситуации произошла в январе 2021 года. Тогда мир почувствовал, что управлять многомиллиардными финансовыми реками можно не только с Уолл-Стрит.

"Безумные деньги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом с привидениями"

Жанр: ужасы

​Страна: США

Режиссер: Уильям Марк Маккалло

Рейтинг IMDb: 4,5

Возраст: 18+

Семья Рейчел и Эрика поселяются в большом старом доме посреди леса. Этот переезд вообще не нравится их дочери Эйприл, а младший сын Эндрю полностью доволен. По дороге в новое жилье он радостно рассказывает всем о друзьях, которых теперь имеет. Именно эти слова намекают на то, с какими друзьями придется столкнуться всей семье. Устраивая дом, Рэйчел понимает, что в его стенах творится что-то странное.

"Дом с привидениями": смотрите онлайн трейлер фильма