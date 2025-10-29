Что смотреть на Netflix в ноябре: 7 самых интересных фильмов и сериалов месяца

Сезон жутких историй почти завершился. Впереди ноябрь, а это значит, что совсем скоро стриминговые платформы заполонят новогодние и рождественские фильмы и сериалы.

Однако следующий месяц – это все еще идеальное время для просмотра лучших кинокартин, как триллеров, так и захватывающих драм. 24 Канал собрал главные новинки, которые появятся на Netflix в ноябре 2025 года.

"Убитый молнией"

Премьера: 6 ноября

Исторический сериал расскажет о жизни президента Джеймса Гарфилда, прослеживая его путь от бедности до работы на посту лидера страны и трагическую смерть от рук своего сторонника. Netflix обещает безупречное сочетание политики, криминала и биографии.

"Убитый молнией": смотрите трейлер онлайн

"Франкенштайн"

Премьера: 7 ноября

Уже знакомая история Мэри Шелли получит новую экранизацию от режиссера и сценариста Гильермо дель Торо. Доктор Виктор Франкенштейн и его ужасный монстр снова появятся на экранах, а главные роли исполнят Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.

"Франкенштайн": смотрите трейлер онлайн

"Рождество с бывшим"

Премьера: 12 ноября

Девушка Кейт, которая недавно развелась, надеется провести Рождество в покое и в кругу семьи. Но оказывается, что ее бывший муж Эверетт решил познакомить всех со своей новой девушкой. Все это усложняет планы главной героини.

"Рождество с бывшим": смотрите трейлер онлайн

"Миссис Плеймен"

Премьера: 12 ноября

В центре сюжета – Аделина Таттило, редактор первого эротического журнала Италии, которую прозвали госпожой Playmen. Женщина стала революционеркой в консервативном Риме 1970-х годов. После развода с мужем Аделина остается один на один с долгами, но не опускает руки.

"Госпожа Плеймен": смотрите трейлер онлайн

"Зверь во мне"

Премьера: 15 ноября

Известная писательница Эгги Виггс после смерти маленького сына решает отойти от публичной жизни. Но новая тема для книги находит ее сама. Соседний дом внезапно покупает опасный магнат, которого когда-то подозревали в похищении собственной жены.

"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн

"Поезд во снах"

Премьера: 21 ноября

Лента расскажет о Роберте Грейньере, лесоруба и железнодорожника. Он не знает другой жизни, кроме упорной работы: его бросили в детстве, поэтому он должен был работать, чтобы выжить. Мужчина создает семью с любимой Глэдис, но и здесь его ждет трагедия.

"Поезд во снах": смотрите трейлер онлайн

"Очень странные дела" 5 сезон

Премьера: 27 ноября

Один из самых популярных фантастических сериалов рассказывает о жутких событиях в городке Хоукинс. Пятый сезон, что станет финальным, выйдет в трех частях: премьера первой состоится 27 ноября, вторая часть выйдет 25 декабря, а третья – 1 января 2026 года.

"Очень странные дела" 5 сезон: смотрите тизер онлайн