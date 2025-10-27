Хорошим вариантом может стать просмотр мультфильма – тем более, что на стриминговой платформе Netflix можно найти действительно хорошие ленты. В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix рассказываем об одном из самых популярных анимационных фильмов, который стоит посмотреть с детьми на каникулах.
Какой мультфильм посмотреть с детьми?
15 октября 2025 года состоялась премьера нового приключенческого комедийного мультфильма, который можно посмотреть всей семьей, – "Семейка дураков".
Это американская лента, ставшая одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Сейчас она занимает шестое место в топ-10 самых популярных фильмов.
"Семейка Дурков": смотрите онлайн трейлер мультфильма
История рассказывает о семье, которая вынуждена отправиться в путешествие. На своем пути они сталкиваются с множеством приключений, рисков и открытий. Им приходится адаптироваться к новой реальности и пережить настоящий конфликт поколений.
Этот фильм идеален для семейного просмотра, ведь он будет интересным как для взрослых, так и для детей. Кроме того, лента учит адаптироваться к изменениям, выходить из зоны комфорта и поднимает вечную тему отношений между родителями и детьми.
Какие еще фильмы можно посмотреть с детьми?
Если же вы в поиске фильма, то ранее мы публиковали список действительно хороших лент. Среди них такие кинопроекты:
- "Бейб"
- "101 далматинец"
- "Освободите Вилли"
- "Вкус свободы"
- "Мавка. Лесная песня"
- "Крашанка" и другие.
Выбирайте своего фаворита уже сегодня!