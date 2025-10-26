24 Канал расскажет о фильмах, которые могут увлечь не только ребенка, но и взрослого. В центре сюжета в этих лентах – животные, которые подарят не только порцию восхищения, но и поднимут важную тему.

"Бэйб: Четвероногий малыш" (1995)

На ферме Гоггетов растут различные животные. Однажды фермеру Артуру дарят крошечного поросенка Бейб. Малыш быстро понимает, что в глазах людей есть две категории животных – полезные и те, что идут на мясо.

Понимая, что он может стать украшением рождественского стола, поросенок стремится доказать, что на самом деле является очень умелым и умным. Это трогательная сказка о том, что надо верить в себя несмотря на все трудности. Ленту номинировали на Оскар за лучший фильм.

"Бэйб: Четвероногий малыш": смотрите трейлер онлайн

"101 далматинец" (1961)

События мультфильма происходят в Великобритании в 50-х. Композитор Роджер Рэдклифф живет со своим далматинцем Понго в Лондоне. Впоследствии умный песик находит для хозяина девушку Аниты, у которой тоже есть собака.

Обе пары становятся семьей, а их счастье приумножается с появлением щенков. Но подруга Аниты хочет купить щенков, чтобы превратить их в пятнистую шубу. Это культовая лента о волшебных и изобретательных собачках.

"101 далматинец": смотрите трейлер онлайн

"Освободите Вилли" (1993)

Владельцы океанариума хотят убить косатку по кличке Вилли, что не приносит им дохода. За кита они могут получить немалую сумму. Но их плану готов помешать 12-летний Джесси, который готов на все ради морского друга. Если ваши дети не любители собак или котов, эта лента может им понравиться.

"Освободите Вилли": смотрите трейлер онлайн

