24 Канал розповість про фільми, які можуть захопити не тільки дитину, але й дорослого. У центрі сюжету у цих стрічках – тварини, які подарують не лише порцію замилування, але й підіймуть важливу тему.

"Бейб" (1995)

На фермі Гоггетів ростуть різноманітні тваринки. Одного разу фермеру Артуру дарують крихітне порося Бейб. Малюк швидко розуміє, що в очах людей є дві категорії тварин – корисні й ті, що йдуть на м'ясо.

Розуміючи, що він може стати прикрасою різдвяного столу, поросятко прагне довести, що насправді є дуже вмілим і розумним. Це зворушлива казка про те, що треба вірити в себе попри всі труднощі. Стрічку номінували на Оскар за найкращий фільм.

"Бейб": дивіться трейлер онлайн

"101 далматинець" (1961)

Події мультфільму відбуваються у Великій Британії у 50-х. Композитор Роджер Редкліфф живе зі своїм далматинцем Понго у Лондоні. Згодом розумний песик знаходить для господаря дівчину Аніти, у якої теж є собака.

Обидві пари стають родиною, а їхнє щастя примножується з появою цуценят. Але подруга Аніти хоче купити цуциків, щоб перетворити їх на плямисту шубу. Це культова стрічка про чарівних та винахідливих песиків.

"101 далматинець": дивіться трейлер онлайн

"Звільніть Віллі" (1993)

Власники океанаріума хочуть вбити косатку на прізвисько Віллі, що не приносить їм доходу. За кита вони можуть отримати чималу суму. Але їхньому плану готовий завадити 12-річний Джессі, який ладен на все заради морського друга. Якщо ваші діти не любителі собак чи котів, ця стрічка може їм сподобатися.

"Звільніть Віллі": дивіться трейлер онлайн

