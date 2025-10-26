24 Канал зібрав найатмосферніші фільми та мультфільми про потойбічне – від добродушного Каспера до готичної казки Тіма Бертона. Ці історії подарують трохи страху, багато чарів і те саме осіннє відчуття магії, у яке хочеться вірити.

"Каспер", 1995

Добрий і самотній привид Каспер мешкає у старому маєтку, де разом із ним живуть троє бешкетних привидів. Коли до будинку приїжджає дівчинка Кет із батьком – фахівцем із паранормального, між ними зав'язується щира дружба.

Це класика для сімейного перегляду.

Кадр із мультфільму "Каспер" / Кадр із мультфільму

"Труп нареченої", 2005

Режисер Тім Бертон створив моторошну, але чарівну історію про Віктора, який випадково одружується... з мертвою нареченою. Опинившись між світом живих і мертвих, герой має вирішити, кому належить його серце. Готична естетика, унікальна музика та поетика справжнього кохання – це те, що робить цю історію не схожою на інші.

Кадр із мультфільму "Труп нареченої" / Кадр із мультфільму

"Мисливці за привидами", 1984

Культова комедія, де четверо вчених перетворюють боротьбу з паранормальним у прибутковий бізнес. Озброєні протонними рюкзаками, вони рятують Нью-Йорк від надприродного хаосу.

Що цікаво, пісня з фільму "Who you gonna call?" стала легендарною.

Кадр із фільму "Мисливці за привидами" / Кадр із фільму

"Паранорман", 2012

Норман – хлопчик, який бачить і розмовляє з привидами. Коли на його місто насувається стародавнє прокляття, саме він має врятувати всіх, зрозумівши, що іноді "інакшість" – це сила.

Кадр із мультфільму "Паранорман" / Кадр із мультфільму

"Інші", 2001

Грейс живе в ізольованому маєтку з двома дітьми, які не переносять денного світла. Але коли в домі починають відбуватись дивні речі, вона починає підозрювати, що вони – не єдині мешканці.

Атмосферний психологічний трилер із Ніколь Кідман, фінал якого шокує навіть найприскіпливіших глядачів.

Кадр із фільму "Інші" / Кадр із фільму

А ось ще декілька кінокартин, які обов'язково треба подивитись перед Геловіном.