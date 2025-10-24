Ми неодноразово казали, що осінь – найкращий час для кіно з легким присмаком магії, таємниць і гарбузового лате. Тож, якщо хочеться зануритись у геловінську атмосферу, то вибрані фільми на 24 Каналі створять відповідний настрій: трохи страху, трохи казки й багато затишку.
Цікаво Вічна класика: 3 легендарні фільми, які ніколи не старіють
Що подивитись напередодні Геловіну?
"Сонна Лощина", 1999
Фільм занурює у готичну атмосферу кінця XVIII століття. Детектив Ікабод Крейн (Джонні Депп) приїздить у маленьке селище Сонна Лощина, щоб розслідувати серію загадкових вбивств. Місцеві мешканці вірять, що все це – справа рук примарного Вершника без голови.
"Сонна Лощина": дивіться трейлер фільму онлайн
"Фокус-Покус", 1993
У центрі подій – три відьми-сестри Сандерсон, яких у XVII столітті стратили в Салемі, але через кілька століть випадково воскресили під час Геловіну. Тепер вони намагаються знову стати безсмертними, а зупинити їх можуть лише троє підлітків і… чорний кіт.
"Фокус-Покус": дивіться трейлер фільму онлайн
"Жах перед Різдвом", 1993
Культовий анімаційний мюзикл Тіма Бертона. Джек Скеллінґтон, "король Геловіну", втомлюється від щорічного святкування Дня мертвих і випадково відкриває для себе Різдво. Захоплений новою ідеєю, він вирішує "викрасти" це свято.
"Жах перед Різдвом": дивіться трейлер мультфільму онлайн
"Вінні та Хобоступ: Геловін", 2005
Милі персонажі із лісу готуються до Геловіну. Малюк Ру хоче піти збирати цукерки зі своїм другом Хобоступом, але той боїться свята через страшні історії. Разом вони вирушають у пригоду, щоб подолати страх і зрозуміти справжнє значення дружби й сміливості.
Кадр із мультфільму "Вінні та Хобоступ: Геловін"/ Кадр із мультфільму
А якщо вам подобаються історії про супергероїв, то рекомендуємо 3 небанальні серіали, які точно не розчарують.