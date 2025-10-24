Ми неодноразово казали, що осінь – найкращий час для кіно з легким присмаком магії, таємниць і гарбузового лате. Тож, якщо хочеться зануритись у геловінську атмосферу, то вибрані фільми на 24 Каналі створять відповідний настрій: трохи страху, трохи казки й багато затишку.

Що подивитись напередодні Геловіну?

"Сонна Лощина", 1999

Фільм занурює у готичну атмосферу кінця XVIII століття. Детектив Ікабод Крейн (Джонні Депп) приїздить у маленьке селище Сонна Лощина, щоб розслідувати серію загадкових вбивств. Місцеві мешканці вірять, що все це – справа рук примарного Вершника без голови.

"Сонна Лощина": дивіться трейлер фільму онлайн

"Фокус-Покус", 1993

У центрі подій – три відьми-сестри Сандерсон, яких у XVII столітті стратили в Салемі, але через кілька століть випадково воскресили під час Геловіну. Тепер вони намагаються знову стати безсмертними, а зупинити їх можуть лише троє підлітків і… чорний кіт.

"Фокус-Покус": дивіться трейлер фільму онлайн

"Жах перед Різдвом", 1993

Культовий анімаційний мюзикл Тіма Бертона. Джек Скеллінґтон, "король Геловіну", втомлюється від щорічного святкування Дня мертвих і випадково відкриває для себе Різдво. Захоплений новою ідеєю, він вирішує "викрасти" це свято.

"Жах перед Різдвом": дивіться трейлер мультфільму онлайн

"Вінні та Хобоступ: Геловін", 2005

Милі персонажі із лісу готуються до Геловіну. Малюк Ру хоче піти збирати цукерки зі своїм другом Хобоступом, але той боїться свята через страшні історії. Разом вони вирушають у пригоду, щоб подолати страх і зрозуміти справжнє значення дружби й сміливості.

Кадр із мультфільму "Вінні та Хобоступ: Геловін"/ Кадр із мультфільму

