Редакция 24 Канала уже в ожидании зимних праздников, поэтому подготовила подборку новогодне-рождественских мультфильмов, которые можно посмотреть с детьми в первый день зимы. Проведите сегодняшний вечер с семьей!

Какие мультфильмы посмотреть с детьми в первый день зимы?

"Элиот – самый маленький олененок Санты" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.0/10

За несколько дней до Рождества один из самых опытных оленей Санты уходит на пенсию. У маленького пони Элиота появляется шанс осуществить свою мечту и занять место в упряжке, но это не так просто.

Финальный отбор происходит на Северном полюсе, а сотни оленей тренируются перед ним весь год. Однако Элиоту не страшны никакие преграды, он докажет Санте, что достоин стать частью его команды.

"Клаус" (2019)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

В мультфильме рассказывается о Джеспере. Он родился в богатой семье, которая занимается почтовым бизнесом. Парень проваливает обучение в почтовой академии, поэтому отец отправляет его на остров за Полярным кругом. Главному герою нужно разослать 6000 писем за год, чтобы вернуть поддержку семьи.

Когда Джеспер прибывает в Смеренсбург, то понимает, что местные жители враждуют между собой и не пользуются почтой. Парень собирается сдаться, и ему на помощь приходит леший Клаус.

"Гринч" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Гринч и его пес Макс живут в пещере на вершине горы. Существо избегает людей, однако когда приближается Рождество, они начинают масштабную подготовку к празднику, что раздражает его.

Гринч разрабатывает план: он хочет превратиться в Санта-Клауса и похитить Рождество, чтобы избавиться от праздничной суеты и шума. Но удастся ли главному герою воплотить задуманное в реальность?

