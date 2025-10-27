Как выяснилось, летом этого года актриса стала женой украинского военнослужащего. В материале 24 Канала со ссылкой на инстаграм-страницу Дарьи покажем фотографии с невероятной свадьбы.
Что рассказала Дарья Федина о свадьбе?
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Дарья Федина показала еще несколько фотографий со своей свадьбы. Ранее она уже публиковала фото, где сообщила, что вышла замуж. Однако сделала это очень креативно – призвала подписчиков донатить для роты своего любимого мужа, ведь его подразделению нужны дроны.
Теперь актриса поделилась яркими фото в невероятных нарядах в стиле эко-бохо с национальными элементами.
Кроме того, она опубликовала так называемую "инструкцию" для хорошей свадьбы и в очередной раз призвала своих подписчиков донатить. Дарья отметила, что самое важное – найти лучшего мужа, а все остальное является второстепенным. Также она рассказала о локации, кейтеринг, музыку и диджея, фотографа и сладости, которые были на их свадьбе.
Пара выглядит невероятно счастливой и гармоничной. А в комментариях уже можно прочитать множество комплиментов и пожеланий молодой семье.
В каких еще лентах сыграла Дарья Федина?
- В основном украинский зритель знает Дарью Федину как Мелашку из украинского сериала "Поймать Кайдаша".
- Однако актриса также играла и в других фильмах и сериалах.
- В частности, ее можно увидеть в украинском триллере "Дом за стеклом", а также в таких лентах, как "Тебя здесь нет", "Абитуриент", "Перевозчица", "Мария" и других.
- Кроме того, Дарья Федина активно играет на театральной сцене, поэтому именно там ее можно увидеть чаще всего.