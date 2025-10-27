Как выяснилось, летом этого года актриса стала женой украинского военнослужащего. В материале 24 Канала со ссылкой на инстаграм-страницу Дарьи покажем фотографии с невероятной свадьбы.

Что рассказала Дарья Федина о свадьбе?

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Дарья Федина показала еще несколько фотографий со своей свадьбы. Ранее она уже публиковала фото, где сообщила, что вышла замуж. Однако сделала это очень креативно – призвала подписчиков донатить для роты своего любимого мужа, ведь его подразделению нужны дроны.

Теперь актриса поделилась яркими фото в невероятных нарядах в стиле эко-бохо с национальными элементами.

Кроме того, она опубликовала так называемую "инструкцию" для хорошей свадьбы и в очередной раз призвала своих подписчиков донатить. Дарья отметила, что самое важное – найти лучшего мужа, а все остальное является второстепенным. Также она рассказала о локации, кейтеринг, музыку и диджея, фотографа и сладости, которые были на их свадьбе.

Пара выглядит невероятно счастливой и гармоничной. А в комментариях уже можно прочитать множество комплиментов и пожеланий молодой семье.

В каких еще лентах сыграла Дарья Федина?