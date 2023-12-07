Уже не "Корона": 10 фильмов и сериалов на Netflix, которые украинцы смотрят чаще всего

Netflix обновил традиционный еженедельный рейтинг фильмов и сериалов, наиболее популярных среди украинцев сейчас. Теперь в списке есть больше новогодних и рождественских лент.

Каких именно – расскажем дальше. Выбирайте те, которые еще не видели и просматривайте вместе с семьей.

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Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Две недели подряд самым рейтинговым был 6 сезон "Короны", однако теперь украинцы предпочитают новую комедию "Готовые". По сюжету команда спецназовцев празднует срыв смертельно опасного заговора в Городе грехов. Но когда в Вегасе появляется реальная угроза, им придется быстро протрезветь.

Отметим, что этот сериал имеет возрастные ограничения – 18+.

"Готовы": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Корона", 6 сезон;

"Плохой хирург: Любовь под скальпелем", 1 сезон;

"Игра в кальмара: Испытания", 1 сезон;

"Все то незримый свет", минисериал;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Первые дни", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев

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Среди фильмов на прошлой неделе чаще всего просматривали новую семейную комедию "Семейный обмен". События происходят за несколько дней до Рождества, когда редкое событие космического масштаба заставляет родителей поменяться телами с детьми-подростками. В это время дома наступает хаос.

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Лео", 2023 год;

"Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год;

"Гринч", 2018 год;

"Поганцы", 2022 год;

"Мир Юрского периода 3: Доминион", 2022 год;

"Убийца", 2023 год;

"Незабываемое Рождество", 2022 год;

"Дневник Ноэль", 2022 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix