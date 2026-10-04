Дакоти Джонсон – 37: 4 самых известных фильма, которые сделали её звездой мирового масштаба

Дакота Джонсон прошла удивительный путь от эпизодических ролей в громких кинопроектах до статуса одной из самых известных актрис Голливуда до статуса одной из самых известных актрис Голливуда. Именно кассовые хиты и масштабные студийные фильмы принесли ей мировое признание, миллионы поклонников и статус звезды первой величины.

Сегодня, 4 октября, актриса отмечает свой 37-й день рождения. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых популярных и обсуждаемых ролей Дакоты Джонсон.

"Пятьдесят оттенков серого"

Рейтинг IMDb: 4,2

Сюжет фильма рассказывает о скромной и неопытной студентке литературного факультета Анастейше Стил. По случайному стечению обстоятельств она берет интервью у загадочного и состоятельного бизнесмена Кристиана Грея. Между ними вспыхивает бурная страсть, однако миллионер выдвигает специфические условия отношений и предлагает девушке подписать строгий контракт о конфиденциальности.

"Пятьдесят оттенков серого": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на неоднозначность сценария и сложность адаптации книжного первоисточника. Однако обозреватели также отмечают естественную харизму, очарование и актерский талант Дакоты Джонсон.

"Материалисты"

Рейтинг IMDb: 6,2

История разворачивается вокруг профессиональной нью-йоркской свахи Люси, которая помогает богатым и взыскательным клиентам находить идеальных партнеров для создания семьи. Женщина прекрасно разбирается в человеческой психологии и рассчитывает чужие отношения с математической точностью, однако свою личную жизнь превращает в сплошной хаос. Оказавшись в сложном любовном треугольнике между состоятельным клиентом и бедным актером из прошлого, героиня вынуждена сделать выбор между прагматичным расчетом и настоящими чувствами.

"Материалисты": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят режиссера Селин Сон за острый интеллектуальный юмор, свежий взгляд на жанр романтической комедии и убедительную химию между Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом.

"В активном поиске"

Рейтинг IMDb: 6,1

Элис решает сделать перерыв в длительных отношениях со своим парнем и переехать в Нью-Йорк, чтобы наконец понять свои желания и научиться жить самостоятельно. В мегаполисе она знакомится с раскованной и энергичной коллегой, которая открывает для нее все секреты современной холостяцкой жизни. Вместе девушки погружаются в водоворот вечеринок, свиданий и поисков себя среди тысяч других одиноких сердец большого города.

"В активном поиске": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят авторов за легкий юмор, актуальное освещение темы современных отношений и великолепную дуэтную химию между Дакотой Джонсон и Ребел Уилсон. В то же время критики отмечают, что фильм использует немало классических клише жанра романтической комедии.

"Доводы рассудка"

Рейтинг IMDb: 5,8

Фильм представляет собой современную адаптацию классического романа Джейн Остин о девушке из обедневшей аристократической семьи Энн Эллиот. Восемь лет назад под давлением родственников она отказалась от брака с бедным, но влюбленным в нее офицером Фредериком Вентвортом. Когда судьба вновь сводит их вместе в высшем обществе, героиня вынуждена преодолеть гордость и избавиться от сомнений, чтобы получить второй шанс на настоящую любовь.

"Доводы рассудка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели одобряют смелую попытку обновить классическое произведение с помощью современного юмора. Однако часть экспертов подчеркивает, что такой игривый формат порой вредит глубокому драматизму оригинального текста.

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