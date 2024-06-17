Звезда "Поймать Кайдаша" заинтриговала продолжением любимого народного сериала

Актриса Дарья Федина, сыгравшая Мелашку, жену Лаврина, объяснила, что второго сезона сериала фанатам не стоит ждать. Продолжение "Поймать Кайдаша", созданного по мотивам "Кайдашевой семьи" Ивана Нечуя-Левицкого, действительно будет, но в совершенно другом формате.

Появятся так называемые "Новые Кайдаши". Актриса порадовала киноманов приятной новостью: проект уже совсем скоро появится.

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Дарья Федина о продолжении сериала "Поймать Кайдаша"

Актриса решила сообщить новость поклонникам очень оригинальным способом. Она "продала" информацию за донат в поддержку ВСУ. Monobank предоставляет возможность вручить подарок тем, кто сделал взнос, и именно этим воспользовалась звезда.

Собственно, "Кайдашей 2" не будет, но будут новые "Кайдаши". Уже совсем скоро, кстати,

– коротко сообщила она.

Она разместила ссылку на афишу спектакля "Кайдаши. Миры" в Национальном театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Там Дарья снова воплотит роль Мелашки.

Почему не снимают продолжение сериала "Поймать Кайдаша"

Все с нетерпением ожидают продолжения сериала, ведь последняя серия первого сезона завершилась непонятно для многих: Лаврин тайком собрал вещи и ушел добровольцем на войну. Этот момент оставил больше вопросов, чем ответов, поэтому с 2020 года зрители требуют продолжения культовой кинокартины.

Несмотря на ожидания поклонников, сценаристка и продюсер "Кайдашей" Наталья Ворожбит неоднократно заявляла, что продолжения не будет.

Дарья Федина также подтвердила, что выхода на экраны второго сезона или даже полнометражного фильма о скандальной семье Кайдашей не стоит ждать, ведь продолжение не планируют снимать.

Это подтверждал и Григорий Бакланов, который сыграл роль Лаврины в сериале.

Сейчас эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не надо пытаться набивать ее дальше. Сегодня в нашей стране совсем другие герои,

– объяснял он.

Сериал стал настоящим народным любимцем. Поэтому вы всегда можете посмотреть культовую ленту онлайн и насладиться невероятным юмором.