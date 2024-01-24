От юной Мелашки до откровенных фотосессий: где сейчас самая молодая актриса сериала "Поймать Кайдаша"
Дарья Федина была самой молодой актрисой на съемочной площадке сериала "Поймать Кайдаша". Ее помнят, как скромную Мелашку, любимую Лаврина, впрочем, девушка уже выросла из этого образа и удивляет поклонников смелыми фотосессиями.
Узнайте, где живет и чем занимается Дарья Федина. А также кому удалось покорить сердце юной актрисы вне съемочной площадки.
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Дарья Федина – самая молодая актриса из "Кайдашей"
Дарья Федина стала популярной благодаря культовому украинскому сериалу "Поймать Кайдаша". Там она сыграла скромную Мелашку.
Дебют сериала "Поймать Кайдаша" прошел в начале марта 2020 года. Сюжет отличается от традиционного, поскольку сценарист и продюсер Наталья Ворожбит решила переместить события в 2000-2010-е годы и добавить несколько новых сюжетных линий. Основной сюжет вращается вокруг вечной проблемы взаимодействия между родителями и детьми.
"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала
Несмотря на то, что Дарья была самой молодой на съемочной площадке, признается, трудностей с коллективом не было. Все ведь поддерживали друг друга.
Все мое пребывание на площадке было охвачено невероятной поддержкой каждого. Не было превосходства, хотя я этого больше всего боялась. Просто актеры все так известны, поэтому было мнение, что будет сложно. Но, как оказалось, не было поводов для переживаний,
– поделилась актриса.
К девушке пришли первые поклонники ее творчества. Иногда она получала сообщения со словами поддержки. Но также появились и первые хейтеры, возмущенные поступком персонажа Дарьи в конце истории.
Просматриваю часто комментарии, кажется, будто некоторые люди создали себе "Клуб ненависти к Мелашке". Все меня, действительно, поддерживают, говорят о хорошей работе, так только роль у моей персонажки такая,
– призналась Дарья.
Дарья Федина вернулась в родной Львов
После завершения проекта она вернулась из Киева, где училась в университете имени Карпенко-Карого, в свой родной Львов. Сейчас она занимается работой в театре, параллельно учась во Львовском национальном университете имени Ивана Франка.
После начала полномасштабной войны Дарья архивировала все фото и не вела соцсети. Впрочем, потом она вернулась. Сейчас актриса совсем не похожа на себя в 2020 году. Она опубликовала смелые снимки, которые оценили ее поклонники. Тем самым она привлекает внимание к большому собранию, которое организует для нужд украинской армии и публикует у себя на странице.
Среди откровенных снимков и объявлений о собрании можно увидеть фотографию с парнем, который, очевидно, покорил сердце Дарьи вне съемочной площадки. Избранником актрисы стал Виталий Гордиенко, известный своими обзорами фильмов и детальным анализом качественного кинематографа на ютубе. На фото молодые люди держатся за руки и выглядят счастливыми.