Где сейчас самая молодая актриса "Поймать Кайдаша" Дарья Федина: почему звезду захейтили в сети

Актерская карьера Дарьи Федины, получившей популярность благодаря роли Мелашки в сериале "Поймать Кайдаша", довольно нелегка. Актриса сыграла эту роль, когда ей было всего 17 лет, и она только что поступила в театральный университет им. Карпенко-Карого в Киеве.

Хотя Дарья и столкнулась с волной хейта после завершения сериала, она создала незабываемый нежный образ Мелашки, поразивший актерской игрой большинство зрителей. Где сейчас актриса и чем занимается – рассказываем дальше.

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Что известно о Дарье Федине и ее первой роли

Дарья Федина родилась во Львове. В 2018 году она успешно завершила обучение в гимназии имени Шептицких. После этого молодая артистка переехала в Киев и поступила в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет театрального искусства, где ее преподавателем был Богдан Бенюк. Ее первой телевизионной ролью стал именно сериал "Поймать Кайдаша", вышедший в эфир весной 2020 года.

Процесс отбора актеров на роль Мелашки был неоднозначным, и сама Дарья поначалу затруднялась участвовать в пробах. Однако кастинг-директор смог убедить его. Григорий Бакланов, в сериале исполнявший роль мужа Мелашки, рассказал, что их первый съемочный день начался именно со сцены, где Мелашка и Лаврин гуляли в лесу, и она читала ему свои стихи.

Эта сцена стала особенной для Дарьи, ведь это был первый день съемок в ее жизни, а сцена еще содержала поцелуй. Несмотря на это, актеры играли очень нежно и чувствовали друг друга; в результате сцена получилась очень эмоциональной и откровенной. Григорий также подчеркнул, что Дарья Федина очень профессионально справилась с ролью Мелашки, особенно для ее возраста.

Лаврин и Мелашка / Скриншот из сериала

В течение нескольких месяцев фильм снимали вблизи Киева. Дарье приходилось балансировать между работой и обучением. Она раньше рассказывала, что пыталась никого не поднять. Это было нелегко, но Дарья преодолела все трудности.

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Первый хейт

Когда сериал "Поймать Кайдаша" вышел на экраны весной 2020 года, Дарья Федина столкнулась с хейтом. Поначалу зрители увлекались ее игрой, но после окончания сериала стали выражать отрицательные отзывы. В сети появились комментарии, в которых девушку критиковали и спрашивали, как она могла исполнить такую роль.

Однако актриса относилась к хейту с пониманием, ожидая, что ее сложную роль будут оценивать. Несмотря на это, Дарья продолжила отдаваться актерскому делу с большим энтузиазмом.

Где сейчас актриса

В прошлом году после окончания вуза Дарья Федина вернулась в свой родной Львов. Там ей было предложено работать во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса. Параллельно с актерской карьерой в театре Дарья поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет культуры и искусств. Таким образом она продолжает развивать свои актерские и культурные навыки.

Относительно социальных сетей, Дарья Федина зарегистрирована в инстаграме, но на ее странице нет ни одного сообщения. В то время как в фейсбуке актриса публикует регулярно, большинство ее постов посвящены волонтерству и делам, которые важны для нее лично.

Дарья Федина / Фото из фейсбука актрисы